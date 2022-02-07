https://ria.ru/20220207/transport-1771395862.html
Москва может передавать устаревшие вагоны метро регионам, заявил Ликсутов
Москва может передавать устаревшие вагоны метро регионам, заявил Ликсутов - РИА Новости, 07.02.2022
Москва может передавать устаревшие вагоны метро регионам, заявил Ликсутов
Москва будет передавать устаревшие вагоны метро и автобусы регионам в случае их обращения, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:22
2022-02-07T08:22
2022-02-07T10:33
общество
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва будет передавать устаревшие вагоны метро и автобусы регионам в случае их обращения, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."При обращении регионов к нам, как за подвижным составом наземного городского транспорта, так и за вагонами метро, мы всем стараемся откликнуться и работаем со всеми", - сказал Ликсутов.Читайте полный текст интервью >>>
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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов
08:22 07.02.2022 (обновлено: 10:33 07.02.2022)
Москва может передавать устаревшие вагоны метро регионам, заявил Ликсутов
Заммэра Ликсутов: Москва будет передавать устаревшие автобусы регионам при обращении