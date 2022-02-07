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Москва может передавать устаревшие вагоны метро регионам, заявил Ликсутов
Москва может передавать устаревшие вагоны метро регионам, заявил Ликсутов - РИА Новости, 07.02.2022
Москва может передавать устаревшие вагоны метро регионам, заявил Ликсутов
Москва будет передавать устаревшие вагоны метро и автобусы регионам в случае их обращения, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:22
2022-02-07T10:33
общество
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва будет передавать устаревшие вагоны метро и автобусы регионам в случае их обращения, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."При обращении регионов к нам, как за подвижным составом наземного городского транспорта, так и за вагонами метро, мы всем стараемся откликнуться и работаем со всеми", - сказал Ликсутов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов
08:22 07.02.2022 (обновлено: 10:33 07.02.2022)
 
Москва может передавать устаревшие вагоны метро регионам, заявил Ликсутов

Заммэра Ликсутов: Москва будет передавать устаревшие автобусы регионам при обращении

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭлектропоезд на станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии московского метрополитена
Электропоезд на станции Народное ополчение Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Электропоезд на станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва будет передавать устаревшие вагоны метро и автобусы регионам в случае их обращения, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"При обращении регионов к нам, как за подвижным составом наземного городского транспорта, так и за вагонами метро, мы всем стараемся откликнуться и работаем со всеми", - сказал Ликсутов.
Читайте полный текст интервью >>>
Вагон нового поезда московского метрополитена Москва, представленного в электродепо Митино - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 10:04
Москва закупит более 300 вагонов метро и 500 электробусов в 2022 году
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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