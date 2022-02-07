https://ria.ru/20220207/studenty-1771410071.html

В России учатся более 200 курсантов из ЦАР, заявил посол страны

В России учатся более 200 курсантов из ЦАР, заявил посол страны - РИА Новости, 07.02.2022

В России учатся более 200 курсантов из ЦАР, заявил посол страны

Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что 120 военных курсантов и 120 студентов МВД из ЦАР проходят обучение в РФ в настоящее время. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:43

2022-02-07T09:43

2022-02-07T10:14

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что 120 военных курсантов и 120 студентов МВД из ЦАР проходят обучение в РФ в настоящее время."У нас военные курсанты, около 120 человек. И в МВД тоже 120. А студентов около 40. Мало. Я попросил, чтобы Минобразования нам предоставило 250 стипендий, но еще нет ответа", - сказал он.Посол добавил, что сам учился в России в советские годы и тогда студентов из ЦАР было на порядок больше.По словам посла ЦАР, раньше попасть на учебу в Россию было проще, так как желающих было меньше."В 1970-х не было сложно. Заканчиваете среднюю школу и с аттестатом едете. В то время молодые хотели только во Францию, а тех, кто хотел в Россию, – нас таких было мало. Сейчас все поменялось. Тогда в СССР образование было бесплатное, а во Франции - за деньги. Поэтому кто богаче ехали во Францию, а кто победнее – в Россию и в социалистические страны", - пояснил посол.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220207/tsar-1771403588.html

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