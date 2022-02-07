09:43 07.02.2022 (обновлено: 10:14 07.02.2022)
В России учатся более 200 курсантов из ЦАР, заявил посол страны
Посол ЦАР Додону-Пунагаза: в России учатся 120 военных курсантов и 120 студентов МВД
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev VladislavПосол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev Vladislav
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил РИА Новости, что 120 военных курсантов и 120 студентов МВД из ЦАР проходят обучение в РФ в настоящее время.
"У нас военные курсанты, около 120 человек. И в МВД тоже 120. А студентов около 40. Мало. Я попросил, чтобы Минобразования нам предоставило 250 стипендий, но еще нет ответа", - сказал он.
Посол добавил, что сам учился в России в советские годы и тогда студентов из ЦАР было на порядок больше.
"Когда мы учились в Ленинграде, нас из ЦАР было 67 человек. А сейчас в Ленинграде мало центральноафриканцев", - подчеркнул он.
По словам посла ЦАР, раньше попасть на учебу в Россию было проще, так как желающих было меньше.
"В 1970-х не было сложно. Заканчиваете среднюю школу и с аттестатом едете. В то время молодые хотели только во Францию, а тех, кто хотел в Россию, – нас таких было мало. Сейчас все поменялось. Тогда в СССР образование было бесплатное, а во Франции - за деньги. Поэтому кто богаче ехали во Францию, а кто победнее – в Россию и в социалистические страны", - пояснил посол.