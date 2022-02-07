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Депутат обратится к властям Петербурга после увольнения учительницы
Депутат обратится к властям Петербурга после увольнения учительницы - РИА Новости, 07.02.2022
Депутат обратится к властям Петербурга после увольнения учительницы
Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обратится в городской комитет по образованию с требованием проверки после заявления учительницы о... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T00:52
2022-02-07T00:52
2022-02-07T00:52
даниил хармс
санкт-петербург
борис вишневский
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обратится в городской комитет по образованию с требованием проверки после заявления учительницы о своем увольнении под давлением администрации гимназии из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом политик написал в Facebook.Педагог Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов".Члены Объединения реального искусства (ОБЭРИУ) Александр Введенский и Даниил Хармс первый раз были арестованы в 1931 году по обвинению в участии в "антисоветской группе писателей". В 1941 году Введенский был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации, в этом же году скончался от плеврита. Был реабилитирован в 1964 году.Хармса второй раз арестовали за распространение "пораженческих настроений" в 1941 году, он умер на следующий год в тюремной больнице "Кресты" во время блокады Ленинграда. Был реабилитирован в 1960 году.
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даниил хармс, санкт-петербург, борис вишневский, происшествия
Депутат обратится к властям Петербурга после увольнения учительницы
Депутат Вишневский обратится к властям после увольнения учительницы из-за чтения Хармса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости.
Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обратится в городской комитет по образованию с требованием проверки после заявления учительницы о своем увольнении под давлением администрации гимназии из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом политик написал в Facebook
.
Педагог Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов".
"Поговорили с Серафимой. Завтра уйдет запрос в комитет по образованию. Буду требовать проверки и принятия мер", - написал Вишневский.
Члены Объединения реального искусства (ОБЭРИУ) Александр Введенский и Даниил Хармс первый раз были арестованы в 1931 году по обвинению в участии в "антисоветской группе писателей". В 1941 году Введенский был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации, в этом же году скончался от плеврита. Был реабилитирован в 1964 году.
Хармса второй раз арестовали за распространение "пораженческих настроений" в 1941 году, он умер на следующий год в тюремной больнице "Кресты" во время блокады Ленинграда. Был реабилитирован в 1960 году.