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Депутат обратится к властям Петербурга после увольнения учительницы

Депутат обратится к властям Петербурга после увольнения учительницы - РИА Новости, 07.02.2022

Депутат обратится к властям Петербурга после увольнения учительницы

Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обратится в городской комитет по образованию с требованием проверки после заявления учительницы о... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T00:52

2022-02-07T00:52

2022-02-07T00:52

даниил хармс

санкт-петербург

борис вишневский

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обратится в городской комитет по образованию с требованием проверки после заявления учительницы о своем увольнении под давлением администрации гимназии из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом политик написал в Facebook.Педагог Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов".Члены Объединения реального искусства (ОБЭРИУ) Александр Введенский и Даниил Хармс первый раз были арестованы в 1931 году по обвинению в участии в "антисоветской группе писателей". В 1941 году Введенский был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации, в этом же году скончался от плеврита. Был реабилитирован в 1964 году.Хармса второй раз арестовали за распространение "пораженческих настроений" в 1941 году, он умер на следующий год в тюремной больнице "Кресты" во время блокады Ленинграда. Был реабилитирован в 1960 году.

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даниил хармс, санкт-петербург, борис вишневский, происшествия