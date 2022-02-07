https://ria.ru/20220207/sobaki-1771382745.html

ГП выступила за разработку критериев немотивированной агрессии собак

ГП выступила за разработку критериев немотивированной агрессии собак - РИА Новости, 07.02.2022

ГП выступила за разработку критериев немотивированной агрессии собак

Генеральная прокуратура РФ предлагает разработать критерии "немотивированной агрессии" бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T03:20

2022-02-07T03:20

2022-02-07T03:20

общество

россия

астраханская область

якутск

северо-восточный федеральный университет

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предлагает разработать критерии "немотивированной агрессии" бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации, сообщила пресс-служба ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.С января 2020 года в России вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными, регулирующие деятельность приютов для безнадзорных животных (как собак, так и кошек).Ранее приютам не было запрещено усыплять отловленных бродячих собак или кошек. Теперь все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать неснимаемую метку. Если не был найден хозяин или новый владелец, животных разрешили возвращать в места обитания (сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания должен фиксироваться на видео).Кроме того, закон запретил усыплять животных за исключением случаев, когда животное неизлечимо больно или получило травму, не совместимую с жизнью.

https://ria.ru/20220202/sobaki-1770594740.html

https://ria.ru/20220205/sobaki-1771199544.html

россия

астраханская область

якутск

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общество, россия, астраханская область, якутск, северо-восточный федеральный университет, генеральная прокуратура рф