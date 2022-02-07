ГП выступила за разработку критериев немотивированной агрессии собак
Генпрокуратура выступила за разработку критериев немотивированной агрессии бездомных собак
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предлагает разработать критерии "немотивированной агрессии" бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации, сообщила пресс-служба ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Неопределение единых критериев немотивированной агрессивности безнадзорных животных, которые, согласно законодательству, не подлежат возврату в места обитания после проведения стерилизации и вакцинации, препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.
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Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
С января 2020 года в России вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными, регулирующие деятельность приютов для безнадзорных животных (как собак, так и кошек).
Ранее приютам не было запрещено усыплять отловленных бродячих собак или кошек. Теперь все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать неснимаемую метку. Если не был найден хозяин или новый владелец, животных разрешили возвращать в места обитания (сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания должен фиксироваться на видео).
Кроме того, закон запретил усыплять животных за исключением случаев, когда животное неизлечимо больно или получило травму, не совместимую с жизнью.