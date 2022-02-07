Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/sobaki-1771382745.html
ГП выступила за разработку критериев немотивированной агрессии собак
ГП выступила за разработку критериев немотивированной агрессии собак - РИА Новости, 07.02.2022
ГП выступила за разработку критериев немотивированной агрессии собак
Генеральная прокуратура РФ предлагает разработать критерии "немотивированной агрессии" бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T03:20
2022-02-07T03:20
общество
россия
астраханская область
якутск
северо-восточный федеральный университет
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771160386_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_621caa88a371633a919c1a2e9ab891b6.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предлагает разработать критерии "немотивированной агрессии" бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации, сообщила пресс-служба ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.С января 2020 года в России вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными, регулирующие деятельность приютов для безнадзорных животных (как собак, так и кошек).Ранее приютам не было запрещено усыплять отловленных бродячих собак или кошек. Теперь все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать неснимаемую метку. Если не был найден хозяин или новый владелец, животных разрешили возвращать в места обитания (сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания должен фиксироваться на видео).Кроме того, закон запретил усыплять животных за исключением случаев, когда животное неизлечимо больно или получило травму, не совместимую с жизнью.
https://ria.ru/20220202/sobaki-1770594740.html
https://ria.ru/20220205/sobaki-1771199544.html
россия
астраханская область
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771160386_119:0:2000:1411_1920x0_80_0_0_da81f673080ef337588a7ef949c6e261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, астраханская область, якутск, северо-восточный федеральный университет, генеральная прокуратура рф
03:20 07.02.2022
 
ГП выступила за разработку критериев немотивированной агрессии собак

Генпрокуратура выступила за разработку критериев немотивированной агрессии бездомных собак

© РИА Новости / Виталий АньковБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предлагает разработать критерии "немотивированной агрессии" бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации, сообщила пресс-служба ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Неопределение единых критериев немотивированной агрессивности безнадзорных животных, которые, согласно законодательству, не подлежат возврату в места обитания после проведения стерилизации и вакцинации, препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении.
За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.
Беспризорная собака - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 03:35
Кинологи предложили решение проблемы бездомных собак
Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
С января 2020 года в России вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными, регулирующие деятельность приютов для безнадзорных животных (как собак, так и кошек).
Ранее приютам не было запрещено усыплять отловленных бродячих собак или кошек. Теперь все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать неснимаемую метку. Если не был найден хозяин или новый владелец, животных разрешили возвращать в места обитания (сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания должен фиксироваться на видео).
Кроме того, закон запретил усыплять животных за исключением случаев, когда животное неизлечимо больно или получило травму, не совместимую с жизнью.
Овчарка - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 07:55
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак
 
ОбществоРоссияАстраханская областьЯкутскСеверо-Восточный федеральный университетГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала