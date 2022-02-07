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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220207/semenovich-1771522168.html
Семенович сделала липосакцию
Семенович сделала липосакцию - РИА Новости, 07.02.2022
Семенович сделала липосакцию
Анна Семенович сделала липосакцию подбородка и рук. Об этом певица рассказала в социальных сетях. По словам артистки, она готовит поклонникам музыкальный... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:47
2022-02-07T17:47
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
анна семенович
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Анна Семенович сделала липосакцию подбородка и рук. Об этом певица рассказала в социальных сетях. По словам артистки, она готовит поклонникам музыкальный подарок и хочет презентовать его в "восхитительной форме".Она добавила, что это проблемные зоны и "одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго".Многие поклонники поддержали артистку в комментариях и пожелали скорейшего восстановления. Другие пользователи решили, что хирургическое вмешательство было сделано напрасно.Ранее результатами липосакции живота поделилась Дана Борисова.
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шоу-бизнес, знаменитости, анна семенович
17:47 07.02.2022
 
Семенович сделала липосакцию

Семенович сделала липосакцию подбородка и рук

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнна Семенович
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Анна Семенович сделала липосакцию подбородка и рук. Об этом певица рассказала в социальных сетях. По словам артистки, она готовит поклонникам музыкальный подарок и хочет презентовать его в "восхитительной форме".

"Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук", – написала Семенович.

© @ann_semenovichСкриншот публикации Анны Семенович в Instagram
Скриншот публикации Анны Семенович в Instagram
© @ann_semenovich
Она добавила, что это проблемные зоны и "одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго".
Многие поклонники поддержали артистку в комментариях и пожелали скорейшего восстановления. Другие пользователи решили, что хирургическое вмешательство было сделано напрасно.

"Смысл делать липосакцию если жрать корытами? Через три месяца все точно так же будет", "Зачем так над собой издеваться?", "Еще нарастет, генетику никто не отменял", – написали в комментариях.

Ранее результатами липосакции живота поделилась Дана Борисова.
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