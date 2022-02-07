https://ria.ru/20220207/semenovich-1771522168.html

Семенович сделала липосакцию

Семенович сделала липосакцию - РИА Новости, 07.02.2022

Семенович сделала липосакцию

Анна Семенович сделала липосакцию подбородка и рук. Об этом певица рассказала в социальных сетях. По словам артистки, она готовит поклонникам музыкальный... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:47

2022-02-07T17:47

2022-02-07T17:47

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анна семенович

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Анна Семенович сделала липосакцию подбородка и рук. Об этом певица рассказала в социальных сетях. По словам артистки, она готовит поклонникам музыкальный подарок и хочет презентовать его в "восхитительной форме".Она добавила, что это проблемные зоны и "одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго".Многие поклонники поддержали артистку в комментариях и пожелали скорейшего восстановления. Другие пользователи решили, что хирургическое вмешательство было сделано напрасно.Ранее результатами липосакции живота поделилась Дана Борисова.

https://ria.ru/20220128/semenovich-1769974263.html

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шоу-бизнес, знаменитости, анна семенович