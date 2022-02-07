https://ria.ru/20220207/semenovich-1771522168.html
Семенович сделала липосакцию
Семенович сделала липосакцию - РИА Новости, 07.02.2022
Семенович сделала липосакцию
Анна Семенович сделала липосакцию подбородка и рук. Об этом певица рассказала в социальных сетях. По словам артистки, она готовит поклонникам музыкальный... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:47
2022-02-07T17:47
2022-02-07T17:47
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Анна Семенович сделала липосакцию подбородка и рук. Об этом певица рассказала в социальных сетях. По словам артистки, она готовит поклонникам музыкальный подарок и хочет презентовать его в "восхитительной форме".Она добавила, что это проблемные зоны и "одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго".Многие поклонники поддержали артистку в комментариях и пожелали скорейшего восстановления. Другие пользователи решили, что хирургическое вмешательство было сделано напрасно.Ранее результатами липосакции живота поделилась Дана Борисова.
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шоу-бизнес, знаменитости, анна семенович
Семенович сделала липосакцию
Семенович сделала липосакцию подбородка и рук
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Анна Семенович сделала липосакцию подбородка и рук. Об этом певица рассказала в социальных сетях. По словам артистки, она готовит поклонникам музыкальный подарок и хочет презентовать его в "восхитительной форме".
"Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольна своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук", – написала Семенович.
Она добавила, что это проблемные зоны и "одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго".
Многие поклонники поддержали артистку в комментариях и пожелали скорейшего восстановления. Другие пользователи решили, что хирургическое вмешательство было сделано напрасно.
"Смысл делать липосакцию если жрать корытами? Через три месяца все точно так же будет", "Зачем так над собой издеваться?", "Еще нарастет, генетику никто не отменял", – написали в комментариях.
Ранее результатами липосакции живота поделилась
Дана Борисова.