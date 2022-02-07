03:44 07.02.2022 (обновлено: 14:38 07.02.2022)
В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища
Депутат ГД Нилов предложил разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в дом
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких в случае нападения лиц, незаконно проникающих в их жилище, пишут "Известия" со ссылкой на автора законопроекта, парламентария от ЛДПР Ярослава Нилова.
Документ уже отправили для получения отзыва в правительство и Верховный суд.
"Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых", — заявил зампред фракции Нилов.
Законотворцы считают, что граждане имеют право на превышение допустимой самообороны в случае защиты своего дома или квартиры. По их мнению, в уголовном праве должна быть закреплена формула "Мой дом — моя крепость".
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Авторы инициативы также обратили внимание, что согласно требованиям действующего законодательства, человек должен оценивать характер опасности насилия или угрозы при защите себя и своих близких.
"То есть он ограничен пределами необходимой обороны, в то время как преступники ничем не ограничены", — утверждают законотворцы.
Газета уточнила, что законопроект готовы поддержать некоторые члены "Справедливой России". В КПРФ выступили с мнением о необходимости наличия рамок при самообороне. В партиях "Единая Россия" и "Новые люди" обещали внимательно изучить законопроект сразу же после его внесения в нижнюю палату парламента.
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