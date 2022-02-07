https://ria.ru/20220207/samooborona-1771383021.html

В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища

В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища - РИА Новости, 07.02.2022

В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища

Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких в случае нападения... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T03:44

2022-02-07T03:44

2022-02-07T14:38

общество

госдума рф

справедливая россия

ярослав нилов

лдпр

единая россия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких в случае нападения лиц, незаконно проникающих в их жилище, пишут "Известия" со ссылкой на автора законопроекта, парламентария от ЛДПР Ярослава Нилова.Документ уже отправили для получения отзыва в правительство и Верховный суд.Законотворцы считают, что граждане имеют право на превышение допустимой самообороны в случае защиты своего дома или квартиры. По их мнению, в уголовном праве должна быть закреплена формула "Мой дом — моя крепость".Авторы инициативы также обратили внимание, что согласно требованиям действующего законодательства, человек должен оценивать характер опасности насилия или угрозы при защите себя и своих близких.Газета уточнила, что законопроект готовы поддержать некоторые члены "Справедливой России". В КПРФ выступили с мнением о необходимости наличия рамок при самообороне. В партиях "Единая Россия" и "Новые люди" обещали внимательно изучить законопроект сразу же после его внесения в нижнюю палату парламента.

https://ria.ru/20211209/samooborona-1762962329.html

https://ria.ru/20211214/proniknovenie-1763629396.html

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общество, госдума рф, справедливая россия, ярослав нилов, лдпр, единая россия