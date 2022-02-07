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В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища
В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища - РИА Новости, 07.02.2022
В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища
Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких в случае нападения... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T03:44
2022-02-07T14:38
общество
госдума рф
справедливая россия
ярослав нилов
лдпр
единая россия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких в случае нападения лиц, незаконно проникающих в их жилище, пишут "Известия" со ссылкой на автора законопроекта, парламентария от ЛДПР Ярослава Нилова.Документ уже отправили для получения отзыва в правительство и Верховный суд.Законотворцы считают, что граждане имеют право на превышение допустимой самообороны в случае защиты своего дома или квартиры. По их мнению, в уголовном праве должна быть закреплена формула "Мой дом — моя крепость".Авторы инициативы также обратили внимание, что согласно требованиям действующего законодательства, человек должен оценивать характер опасности насилия или угрозы при защите себя и своих близких.Газета уточнила, что законопроект готовы поддержать некоторые члены "Справедливой России". В КПРФ выступили с мнением о необходимости наличия рамок при самообороне. В партиях "Единая Россия" и "Новые люди" обещали внимательно изучить законопроект сразу же после его внесения в нижнюю палату парламента.
https://ria.ru/20211209/samooborona-1762962329.html
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общество, госдума рф, справедливая россия, ярослав нилов, лдпр, единая россия
03:44 07.02.2022 (обновлено: 14:38 07.02.2022)
 
В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища

Депутат ГД Нилов предложил разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в дом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких в случае нападения лиц, незаконно проникающих в их жилище, пишут "Известия" со ссылкой на автора законопроекта, парламентария от ЛДПР Ярослава Нилова.
Документ уже отправили для получения отзыва в правительство и Верховный суд.
"Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых", — заявил зампред фракции Нилов.
Законотворцы считают, что граждане имеют право на превышение допустимой самообороны в случае защиты своего дома или квартиры. По их мнению, в уголовном праве должна быть закреплена формула "Мой дом — моя крепость".
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Авторы инициативы также обратили внимание, что согласно требованиям действующего законодательства, человек должен оценивать характер опасности насилия или угрозы при защите себя и своих близких.

"То есть он ограничен пределами необходимой обороны, в то время как преступники ничем не ограничены", — утверждают законотворцы.

Газета уточнила, что законопроект готовы поддержать некоторые члены "Справедливой России". В КПРФ выступили с мнением о необходимости наличия рамок при самообороне. В партиях "Единая Россия" и "Новые люди" обещали внимательно изучить законопроект сразу же после его внесения в нижнюю палату парламента.
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