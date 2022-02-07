https://ria.ru/20220207/russkiy-1771380368.html

Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски из-за Украины

Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски из-за Украины - РИА Новости, 07.02.2022

Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски из-за Украины

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время телевизионного интервью в эфире France 2 по-русски обратилась с призывом к... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T01:09

2022-02-07T01:09

2022-02-07T01:10

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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время телевизионного интервью в эфире France 2 по-русски обратилась с призывом к народу России "вместе строить мир в Европе".Затем она по просьбе ведущей перевела свою фразу на французский язык.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Пекресс хорошо говорит по-русски. Сама она ранее признавалась, что в возрасте 15 лет очень увлекалась русской литературой и начала учить русский язык. В то время единственным способом поехать в СССР были коммунистические пионерские лагеря, отмечала она. По ее словам, она побывала в Ялте в одном из таких коммунистических лагерей, хотя не поддерживала коммунистическую идеологию.Пекресс также рассказывала, что во время перестройки встречалась в Москве с экс-президент СССР Михаилом Горбачевым, а затем в Екатеринбурге - с первым президентом России Борисом Ельциным. Будучи министром образования (2007-2011), также приезжала в Москву и встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Помимо Пекрес на пост президента выдвинулись лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, журналист и писатель Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание" глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.

https://ria.ru/20220205/nato-1771277275.html

https://ria.ru/20220207/peregovory-1771378380.html

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в мире, россия, франция, валери пекресс, украина