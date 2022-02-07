Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/russkiy-1771380368.html
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски из-за Украины
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски из-за Украины - РИА Новости, 07.02.2022
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски из-за Украины
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время телевизионного интервью в эфире France 2 по-русски обратилась с призывом к... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T01:09
2022-02-07T01:10
в мире
россия
франция
валери пекресс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763707500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a8e0d6d0104bbd383314a1daaaef28b.jpg
ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время телевизионного интервью в эфире France 2 по-русски обратилась с призывом к народу России "вместе строить мир в Европе".Затем она по просьбе ведущей перевела свою фразу на французский язык.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Пекресс хорошо говорит по-русски. Сама она ранее признавалась, что в возрасте 15 лет очень увлекалась русской литературой и начала учить русский язык. В то время единственным способом поехать в СССР были коммунистические пионерские лагеря, отмечала она. По ее словам, она побывала в Ялте в одном из таких коммунистических лагерей, хотя не поддерживала коммунистическую идеологию.Пекресс также рассказывала, что во время перестройки встречалась в Москве с экс-президент СССР Михаилом Горбачевым, а затем в Екатеринбурге - с первым президентом России Борисом Ельциным. Будучи министром образования (2007-2011), также приезжала в Москву и встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Помимо Пекрес на пост президента выдвинулись лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, журналист и писатель Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание" глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.
https://ria.ru/20220205/nato-1771277275.html
https://ria.ru/20220207/peregovory-1771378380.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763707500_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_f35ca41d7cbc6ee5b94c06e25e7f58f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, валери пекресс, украина
01:09 07.02.2022 (обновлено: 01:10 07.02.2022)
 
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски из-за Украины

Кандидат в президенты Франции Пекресс заговорила по-русски из-за Украины во время интервью

© AP Photo / Christophe EnaВалери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
Валери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Валери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время телевизионного интервью в эфире France 2 по-русски обратилась с призывом к народу России "вместе строить мир в Европе".
"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой", - сказала Пекресс.
Затем она по просьбе ведущей перевела свою фразу на французский язык.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 21:51
Ле Пен заявила, что Франция выйдет из НАТО в случае ее избрания президентом
В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Пекресс хорошо говорит по-русски. Сама она ранее признавалась, что в возрасте 15 лет очень увлекалась русской литературой и начала учить русский язык. В то время единственным способом поехать в СССР были коммунистические пионерские лагеря, отмечала она. По ее словам, она побывала в Ялте в одном из таких коммунистических лагерей, хотя не поддерживала коммунистическую идеологию.
Пекресс также рассказывала, что во время перестройки встречалась в Москве с экс-президент СССР Михаилом Горбачевым, а затем в Екатеринбурге - с первым президентом России Борисом Ельциным. Будучи министром образования (2007-2011), также приезжала в Москву и встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Помимо Пекрес на пост президента выдвинулись лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, журналист и писатель Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание" глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
00:31
Байден позвонил Макрону накануне его встречи с Путиным
 
В миреРоссияФранцияВалери ПекрессУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала