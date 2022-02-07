01:09 07.02.2022 (обновлено: 01:10 07.02.2022)
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски из-за Украины
Кандидат в президенты Франции Пекресс заговорила по-русски из-за Украины во время интервью
© AP Photo / Christophe EnaВалери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
© AP Photo / Christophe Ena
Валери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время телевизионного интервью в эфире France 2 по-русски обратилась с призывом к народу России "вместе строить мир в Европе".
"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой", - сказала Пекресс.
Затем она по просьбе ведущей перевела свою фразу на французский язык.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Пекресс хорошо говорит по-русски. Сама она ранее признавалась, что в возрасте 15 лет очень увлекалась русской литературой и начала учить русский язык. В то время единственным способом поехать в СССР были коммунистические пионерские лагеря, отмечала она. По ее словам, она побывала в Ялте в одном из таких коммунистических лагерей, хотя не поддерживала коммунистическую идеологию.
Пекресс также рассказывала, что во время перестройки встречалась в Москве с экс-президент СССР Михаилом Горбачевым, а затем в Екатеринбурге - с первым президентом России Борисом Ельциным. Будучи министром образования (2007-2011), также приезжала в Москву и встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Помимо Пекрес на пост президента выдвинулись лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, журналист и писатель Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание" глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго (Социалисты), бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.