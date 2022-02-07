Кандидат в президенты Франции обвинил США в провоцировании России
Кандидат в президенты Франции Земмур: США ищут разногласия с Россией и провоцируют ее
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. США пытаются найти все больше разногласий с Россией, провоцируют Москву, российский лидер Владимир Путин законно защищает интересы своей страны, заявил крайне правый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур.
"Владимир Путин защищает свои интересы, он патриот России. Законно, что он защищает интересы России", - сказал Земмур в эфире радиостанции France Inter.
"Когда вы говорите, что США занимаются только Китаем… да, это их любимый соперник. И они хотят втянуть нас в конфликт с Китаем. Но они также занимаются Европой, чтобы поработить Западную Европу, которая этого и просит, это добровольное рабство. И (США пытаются) найти больше разногласий с Россией, чтобы разделить Германию, Францию и Россию. Это старый американский тезис, написанный (Збигневом) Бжезинским, бывшим советником (Барака) Обамы и Джимми Картера. И на это не надо попадаться", - подчеркнул он.
По его словам, "американцы много сделали, чтобы провоцировать (Владимира) Путина, расставляя войска везде, очень близко к России". Земмур ранее высказывался за отмену европейских санкций в отношении РФ.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон направляется в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, а во вторник прибудет в Киев. По словам французского лидера, цель его визита в РФ - не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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