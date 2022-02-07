https://ria.ru/20220207/putin-1771562851.html

В Анкаре рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

В Анкаре рассказали о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 07.02.2022

В Анкаре рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится, дата станет известна в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T21:42

2022-02-07T21:42

2022-02-07T22:24

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

россия

турция

мевлют чавушоглу

дмитрий песков

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится, дата станет известна в ближайшие дни.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин воспользуется приглашением главы государства Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики."Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни", - сказал Калын в интервью телеканалу A haber.

https://ria.ru/20220207/erdogan-1771409462.html

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, турция, мевлют чавушоглу, дмитрий песков