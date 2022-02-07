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На "Продэкспо — 2022" свою продукцию представляют более 50 стран мира
На "Продэкспо — 2022" свою продукцию представляют более 50 стран мира - РИА Новости, 07.02.2022
На "Продэкспо — 2022" свою продукцию представляют более 50 стран мира
Более 2 000 компаний из 54 стран мира стали участниками открывшейся в столице 29 международной выставки "Продэкспо- 2022", которая проходит в Экспоцентре с 7 по РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T19:06
2022-02-07T19:05
экспоцентр
торгово-промышленная палата рф
россия
экономика
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МОСКВА, 7 фев- РИА Новости. Более 2 000 компаний из 54 стран мира стали участниками открывшейся в столице 29 международной выставки "Продэкспо- 2022", которая проходит в Экспоцентре с 7 по 11 февраля, сказал на церемонии открытия генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин."В этом году экспонентами стали представители 54 стран мира - от США, Армении, Сербии до Киргизии, России и Украины, которые представляют свои стенды на более 100 тысяч квадратных метров. На нашей площадке встретятся ведущие производители продуктов питания и напитков, закупщики федеральных и региональных сетей, розничной торговли, общественного питания и профессионалы ресторанного бизнеса", - отметил Вялкин.Он рассказал, что по данным Общероссийского рейтинга выставок, столичный "Продэкспо" лидирует по размеру выставочных площадей, профессиональному интересу, охвату рынка. Выставка входит в десятку мировых смотров продовольственной тематики.Гендиректор отметил большую активность в выставке представителей российских регионов - региональные коллективные экспозиции представят более 1500 компаний из 46 регионов. Посетители смогут познакомиться с продукцией производителей от Сахалина до Новгорода и Чеченской Республики. Впервые коллективные экспозиции представят Республика Коми, Республика Крым, Удмуртия, Иркутская, Липецкая, Мурманская, Новгородская области, Кузбасс и Ненецкий АО.Национальные экспозиции представляют Азербайджан, Армения, Бразилия, Ирландия, Италия, Испания, Казахстан и другие. Во время торжественной церемонии открытия выставки представитель Казахстана рассказал о высокой важности проведения подобных мероприятий на международном уровне и рассказал, что уже в первый день экспозиционной деятельности представители Казахстана договорились подписать первый договор о сотрудничестве на сумму в 60 миллионов долларов.Президент торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин во время торжественной церемонии открытия выставки подчеркнул важность ее проведения.Для удобства навигации все выставочные площади поделены на 30 тематических салонов где представлены от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, органическое, спортивное, функциональное питание, для здорового образа жизни и экзотических продуктов. По мнению организаторов, одной из наиболее топовых тем нынешнего года станет продукция для здорового образа жизни (ЗОЖ), которая разместилась в отдельном салоне "Продукты для здорового образа жизни". Здесь свою продукцию представят компании из России, Армении, Беларуси и Узбекистана.Всех участников выставки ждет не только экспозиционная деятельность, конкурсная программа, мастер-классы, переговоры и встречи, но и обширная деловая программа, где особый аспект сфокусируется на темах качества, безопасности продуктов питания и напитков. В центре внимания также органическая продукция, экологичность и упаковка."Продэкспо-2022" организует АО "Экспоцентр" при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и патронатом ТПП.
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экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, россия, экономика
19:06 07.02.2022
 

На "Продэкспо — 2022" свою продукцию представляют более 50 стран мира

© Фото : Предоставлено АО "ЭКСПОЦЕНТР"На "Продэкспо - 2022" свою продукцию представляют более 50 стран мира
На Продэкспо - 2022 свою продукцию представляют более 50 стран мира - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : Предоставлено АО "ЭКСПОЦЕНТР"
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МОСКВА, 7 фев- РИА Новости. Более 2 000 компаний из 54 стран мира стали участниками открывшейся в столице 29 международной выставки "Продэкспо- 2022", которая проходит в Экспоцентре с 7 по 11 февраля, сказал на церемонии открытия генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
"В этом году экспонентами стали представители 54 стран мира - от США, Армении, Сербии до Киргизии, России и Украины, которые представляют свои стенды на более 100 тысяч квадратных метров. На нашей площадке встретятся ведущие производители продуктов питания и напитков, закупщики федеральных и региональных сетей, розничной торговли, общественного питания и профессионалы ресторанного бизнеса", - отметил Вялкин.
Он рассказал, что по данным Общероссийского рейтинга выставок, столичный "Продэкспо" лидирует по размеру выставочных площадей, профессиональному интересу, охвату рынка. Выставка входит в десятку мировых смотров продовольственной тематики.
Гендиректор отметил большую активность в выставке представителей российских регионов - региональные коллективные экспозиции представят более 1500 компаний из 46 регионов. Посетители смогут познакомиться с продукцией производителей от Сахалина до Новгорода и Чеченской Республики. Впервые коллективные экспозиции представят Республика Коми, Республика Крым, Удмуртия, Иркутская, Липецкая, Мурманская, Новгородская области, Кузбасс и Ненецкий АО.
Национальные экспозиции представляют Азербайджан, Армения, Бразилия, Ирландия, Италия, Испания, Казахстан и другие. Во время торжественной церемонии открытия выставки представитель Казахстана рассказал о высокой важности проведения подобных мероприятий на международном уровне и рассказал, что уже в первый день экспозиционной деятельности представители Казахстана договорились подписать первый договор о сотрудничестве на сумму в 60 миллионов долларов.
Президент торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин во время торжественной церемонии открытия выставки подчеркнул важность ее проведения.
"Сегодня мы открываем крупную международную выставку, которая проходит в непростой для всех нас период, и я уверен, что этот опыт станет новой страницей в выставочной индустрии. За ее проведением пристально следят наши международные партнеры и всех интересует, как все будет организовано. Нам бы хотелось, чтобы наш первый шаг в организации подобных мероприятий в непростых условиях помог нашим коллегам в стране и за рубежом открыть начало активной выставочной деятельности", - сказал Катырин.
Для удобства навигации все выставочные площади поделены на 30 тематических салонов где представлены от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, органическое, спортивное, функциональное питание, для здорового образа жизни и экзотических продуктов. По мнению организаторов, одной из наиболее топовых тем нынешнего года станет продукция для здорового образа жизни (ЗОЖ), которая разместилась в отдельном салоне "Продукты для здорового образа жизни". Здесь свою продукцию представят компании из России, Армении, Беларуси и Узбекистана.
Всех участников выставки ждет не только экспозиционная деятельность, конкурсная программа, мастер-классы, переговоры и встречи, но и обширная деловая программа, где особый аспект сфокусируется на темах качества, безопасности продуктов питания и напитков. В центре внимания также органическая продукция, экологичность и упаковка.
"Продэкспо-2022" организует АО "Экспоцентр" при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и патронатом ТПП.
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