https://ria.ru/20220207/priglashenie-1771532813.html
Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО
Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО - РИА Новости, 07.02.2022
Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что повторяет приглашение к РФ встретиться в формате Совета Россия-НАТО. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:09
2022-02-07T18:09
2022-02-07T19:20
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что повторяет приглашение к РФ встретиться в формате Совета Россия-НАТО."Диалог с Россией сейчас важен как никогда для поиска политического решения. Сегодня я вновь подтвердил свое приглашение России встретиться с членами НАТО в рамках Совета Россия-НАТО", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.
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в мире, нато, йенс столтенберг, россия, совет россия-нато, брюссель
18:09 07.02.2022 (обновлено: 19:20 07.02.2022)
Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО
Генсек альянса Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО