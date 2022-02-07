https://ria.ru/20220207/priglashenie-1771532813.html

Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО

Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО - РИА Новости, 07.02.2022

Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что повторяет приглашение к РФ встретиться в формате Совета Россия-НАТО. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:09

2022-02-07T18:09

2022-02-07T19:20

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йенс столтенберг

россия

совет россия-нато

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что повторяет приглашение к РФ встретиться в формате Совета Россия-НАТО."Диалог с Россией сейчас важен как никогда для поиска политического решения. Сегодня я вновь подтвердил свое приглашение России встретиться с членами НАТО в рамках Совета Россия-НАТО", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.

https://ria.ru/20220207/makron-1771519416.html

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в мире, нато, йенс столтенберг, россия, совет россия-нато, брюссель