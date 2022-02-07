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Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО
Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО - РИА Новости, 07.02.2022
Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что повторяет приглашение к РФ встретиться в формате Совета Россия-НАТО. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:09
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в мире
нато
йенс столтенберг
россия
совет россия-нато
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что повторяет приглашение к РФ встретиться в формате Совета Россия-НАТО."Диалог с Россией сейчас важен как никогда для поиска политического решения. Сегодня я вновь подтвердил свое приглашение России встретиться с членами НАТО в рамках Совета Россия-НАТО", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.
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в мире, нато, йенс столтенберг, россия, совет россия-нато, брюссель
18:09 07.02.2022 (обновлено: 19:20 07.02.2022)
 
Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО

Генсек альянса Столтенберг подтвердил приглашение Москвы встретиться в Совете Россия-НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что повторяет приглашение к РФ встретиться в формате Совета Россия-НАТО.
"Диалог с Россией сейчас важен как никогда для поиска политического решения. Сегодня я вновь подтвердил свое приглашение России встретиться с членами НАТО в рамках Совета Россия-НАТО", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
17:14
СМИ: Макрон может стать ключевым переговорщиком с Россией от Запада
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергРоссияСовет Россия-НАТОБрюссель
 
 
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