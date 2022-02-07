Этот симптом может быть предвестником проблем с дыханием при "омикроне"

16:48 07.02.2022 (обновлено: 16:56 07.02.2022)
Назван симптом, предшествующий проблемам с дыханием при "омикроне"
Express: головная боль может быть предвестником проблем с дыханием при "омикроне"
Врач сидит за столом. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Головная боль может предшествовать проблемам с дыханием при омикрон-штамме коронавируса. Об этом пишет британская газета Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (NHS).
"У некоторых людей начинает болеть голова, прежде чем они замечают какие-либо затруднения в дыхании. Это достаточно распространенный признак COVID-19", — отметили медики.
По словам специалистов, от продолжительных болей в голове при коронавирусной инфекции страдают пациенты, которые до заражения часто жаловались на подобный недуг. Однако от этого симптома не застрахован никто: он может беспокоить любого человека даже после выздоровления.
Как подчеркнули в Национальной службе здравоохранения Великобритании, лекарства от головной боли помогают снизить неприятные ощущения. Их следует принимать не более трех раз в неделю, уточнили врачи.
Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие метаморфозы в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.