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Посол: Казахстан заинтересован в участии в крупных деловых форумах в России
Посол: Казахстан заинтересован в участии в крупных деловых форумах в России - РИА Новости, 07.02.2022
Посол: Казахстан заинтересован в участии в крупных деловых форумах в России
Казахстан заинтересован в участии в предстоящем ПМЭФ-2022, а также в таких деловых мероприятиях, как Восточный экономический форум, Мировой энергетический... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T22:43
2022-02-07T22:43
экономика
антон кобяков
владивосток
россия
казахстан
петербургский международный экономический форум (фонд)
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Казахстан заинтересован в участии в предстоящем ПМЭФ-2022, а также в таких деловых мероприятиях, как Восточный экономический форум, Мировой энергетический конгресс и Петербургский международный юридический форум, заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым, сообщает Фонд Росконгресс.Стороны обсудили развитие сотрудничества между странами в различных секторах экономики, а также участие делегации Казахстана в юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме."Россия является нашим стратегическим партнером, товарооборот между Россией и Казахстаном в прошлом году составил 24 миллиарда долларов, для нас это рекордный показатель. Делегация Казахстана планирует принять активное участие в ПМЭФ-2022, на полях которого будет подписан ряд стратегически важных соглашений между представителями наших стран", - приводятся в сообщении слова Кошербаева.Посол сообщил, что в настоящее время ведется работа по открытию консульства Казахстана во Владивостоке. "Также мы возобновили проработку открытия консульства в Екатеринбурге, работа которого даст новый импульс развитию сотрудничества в области промышленности", – сказал он.Как отметил, в свою очередь, Кобяков, участники бизнес-сообществ России и Казахстана проявляют взаимный интерес к сотрудничеству по целому ряду направлений экономики, торговли и культуры. "В этом году в рамках ПМЭФ будет представлено новое направление – агрофудтех, это одно из направлений, по которому наши страны должны развивать взаимодействие", – указал он.На встрече также рассмотрели возможности размещения компаний из Казахстана на Санкт-Петербургской валютной бирже и развития совместных инвестпроектов, в том числе при участии дочерней организации Фонда Росконгресс – Фонда "РК-Инвестиции".
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экономика, антон кобяков, владивосток, россия, казахстан, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд "росконгресс"
22:43 07.02.2022
 

Посол: Казахстан заинтересован в участии в крупных деловых форумах в России

© Фото : пресс-служба Фонда РосконгрессПосол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым
Посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : пресс-служба Фонда Росконгресс
Посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Казахстан заинтересован в участии в предстоящем ПМЭФ-2022, а также в таких деловых мероприятиях, как Восточный экономический форум, Мировой энергетический конгресс и Петербургский международный юридический форум, заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым, сообщает Фонд Росконгресс.
Стороны обсудили развитие сотрудничества между странами в различных секторах экономики, а также участие делегации Казахстана в юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме.
"Россия является нашим стратегическим партнером, товарооборот между Россией и Казахстаном в прошлом году составил 24 миллиарда долларов, для нас это рекордный показатель. Делегация Казахстана планирует принять активное участие в ПМЭФ-2022, на полях которого будет подписан ряд стратегически важных соглашений между представителями наших стран", - приводятся в сообщении слова Кошербаева.
Посол сообщил, что в настоящее время ведется работа по открытию консульства Казахстана во Владивостоке. "Также мы возобновили проработку открытия консульства в Екатеринбурге, работа которого даст новый импульс развитию сотрудничества в области промышленности", – сказал он.
Как отметил, в свою очередь, Кобяков, участники бизнес-сообществ России и Казахстана проявляют взаимный интерес к сотрудничеству по целому ряду направлений экономики, торговли и культуры. "В этом году в рамках ПМЭФ будет представлено новое направление – агрофудтех, это одно из направлений, по которому наши страны должны развивать взаимодействие", – указал он.
На встрече также рассмотрели возможности размещения компаний из Казахстана на Санкт-Петербургской валютной бирже и развития совместных инвестпроектов, в том числе при участии дочерней организации Фонда Росконгресс – Фонда "РК-Инвестиции".
Посол Египта: участие страны в ПМЭФ расширит сферу совместного бизнеса - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
19:06
Посол Египта: участие страны в ПМЭФ расширит сферу совместного бизнеса
 
ЭкономикаАнтон КобяковВладивостокРоссияКазахстанПетербургский международный экономический форум (фонд)Фонд "Росконгресс"
 
 
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