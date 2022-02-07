https://ria.ru/20220207/pmef-1771567748.html

Посол: Казахстан заинтересован в участии в крупных деловых форумах в России

Посол: Казахстан заинтересован в участии в крупных деловых форумах в России - РИА Новости, 07.02.2022

Посол: Казахстан заинтересован в участии в крупных деловых форумах в России

Казахстан заинтересован в участии в предстоящем ПМЭФ-2022, а также в таких деловых мероприятиях, как Восточный экономический форум, Мировой энергетический... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T22:43

2022-02-07T22:43

2022-02-07T22:43

экономика

антон кобяков

владивосток

россия

казахстан

петербургский международный экономический форум (фонд)

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Казахстан заинтересован в участии в предстоящем ПМЭФ-2022, а также в таких деловых мероприятиях, как Восточный экономический форум, Мировой энергетический конгресс и Петербургский международный юридический форум, заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым, сообщает Фонд Росконгресс.Стороны обсудили развитие сотрудничества между странами в различных секторах экономики, а также участие делегации Казахстана в юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме."Россия является нашим стратегическим партнером, товарооборот между Россией и Казахстаном в прошлом году составил 24 миллиарда долларов, для нас это рекордный показатель. Делегация Казахстана планирует принять активное участие в ПМЭФ-2022, на полях которого будет подписан ряд стратегически важных соглашений между представителями наших стран", - приводятся в сообщении слова Кошербаева.Посол сообщил, что в настоящее время ведется работа по открытию консульства Казахстана во Владивостоке. "Также мы возобновили проработку открытия консульства в Екатеринбурге, работа которого даст новый импульс развитию сотрудничества в области промышленности", – сказал он.Как отметил, в свою очередь, Кобяков, участники бизнес-сообществ России и Казахстана проявляют взаимный интерес к сотрудничеству по целому ряду направлений экономики, торговли и культуры. "В этом году в рамках ПМЭФ будет представлено новое направление – агрофудтех, это одно из направлений, по которому наши страны должны развивать взаимодействие", – указал он.На встрече также рассмотрели возможности размещения компаний из Казахстана на Санкт-Петербургской валютной бирже и развития совместных инвестпроектов, в том числе при участии дочерней организации Фонда Росконгресс – Фонда "РК-Инвестиции".

https://ria.ru/20220207/egipet-1771540760.html

владивосток

россия

казахстан

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экономика, антон кобяков, владивосток, россия, казахстан, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд "росконгресс"