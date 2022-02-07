https://ria.ru/20220207/peregovory-1771567150.html
Переговоры Путина и Макрона идут уже пять часов
Переговоры Путина и Макрона идут уже пять часов - РИА Новости, 07.02.2022
Переговоры Путина и Макрона идут уже пять часов
Переговоры президентов России и Франции затянулись, как передает корреспондент РИА Новости, Владимир Путин и Эммануэль Макрон общаются в Кремле уже пять часов. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T22:37
2022-02-07T22:37
2022-02-07T23:38
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и Франции затянулись, как передает корреспондент РИА Новости, Владимир Путин и Эммануэль Макрон общаются в Кремле уже пять часов.Планируется, что по окончании беседы лидеры выступят с заявлением перед прессой и ответят на вопросы журналистов.По словам российского лидера, у сторон накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в формате личной встречи. До начала переговоров он отметил усилия французского коллеги по разрешению внутриукраинского кризиса, а также подчеркнул, что у России и Франции общая озабоченность в сфере безопасности.Из Москвы французский президент отправится в Киев, на вторник у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москвапередала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220207/makron-1771349225.html
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владимир зеленский, киев, в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция
22:37 07.02.2022 (обновлено: 23:38 07.02.2022)
Переговоры Путина и Макрона идут уже пять часов
Переговоры президента России Путина и Франции Макрона идут уже пять часов
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Переговоры президентов России и Франции затянулись, как передает корреспондент РИА Новости, Владимир Путин и Эммануэль Макрон общаются в Кремле уже пять часов.
Планируется, что по окончании беседы лидеры выступят с заявлением перед прессой и ответят на вопросы журналистов.
По словам российского лидера, у сторон накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в формате личной встречи. До начала переговоров он отметил усилия французского коллеги по разрешению внутриукраинского кризиса, а также подчеркнул, что у России и Франции общая озабоченность в сфере безопасности.
Из Москвы французский президент отправится в Киев
, на вторник у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским
.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва
передала Брюсселю
и Вашингтону
проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.