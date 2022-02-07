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Заммэра Ликсутов прокомментировал нарушения ПДД курьерами
Заммэра Ликсутов прокомментировал нарушения ПДД курьерами - РИА Новости, 07.02.2022
Заммэра Ликсутов прокомментировал нарушения ПДД курьерами
Ситуация с нарушением курьерами правил дорожного движения в Москве требует пристального контроля и внимания, это ответственность нанимающих компаний, сообщил в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:27
2022-02-07T08:27
2022-02-07T10:35
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ситуация с нарушением курьерами правил дорожного движения в Москве требует пристального контроля и внимания, это ответственность нанимающих компаний, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Действительно, ситуация требует пристального контроля и внимания. Компании, которые берут на работу курьеров, в первую очередь несут за них ответственность и должны их обучать, рассказывать правила поведения и правила дорожного движения", - сказал Ликсутов.По его словам, бывает, даже на надземных пешеходных переходах курьеры едут на тяжелых электрических велосипедах, вместо того чтобы спешиться и пройти пешком, не создавая проблем для других пешеходов."Такие вещи недопустимы", - отметил заммэра.По его словам, количество курьеров в Москве за последние несколько лет выросло в разы."На сегодняшний день, по нашим оценкам, около 100 тысяч людей заняты в работе как курьеры, кто-то на постоянной основе, временно. Это только в Москве, я Московскую область даже не беру. Думаю, что эта цифра точно снижаться не будет, а скорее, только расти", - сказал Ликсутов.Власти Москвы будут работать с компаниями курьерской доставки, чтобы их работники соблюдали правила дорожного движения, добавил Ликсутов."Мы будем, безусловно, с компаниями курьерской доставки работать вместе, продолжаем это делать", - сказал Ликсутов.Кроме того, по его словам, министерство транспорта России разработало изменения в ПДД, которые регламентируют все средства индивидуальной мобильности, куда входят и электрические велосипеды, и самокаты."Надеюсь, что эти изменения будут приняты до начала сезона, когда средств индивидуальной мобильности на дорогах становится больше, и у нас появится законное основание влиять на многие вещи уже более четко", - добавил заммэра.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20211216/kurer-1764040994.html
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москва, максим ликсутов
08:27 07.02.2022 (обновлено: 10:35 07.02.2022)
Заммэра Ликсутов прокомментировал нарушения ПДД курьерами
Заммэра Ликсутов: нарушения ПДД курьерами является ответственностью компаний
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ситуация с нарушением курьерами правил дорожного движения в Москве требует пристального контроля и внимания, это ответственность нанимающих компаний, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Действительно, ситуация требует пристального контроля и внимания. Компании, которые берут на работу курьеров, в первую очередь несут за них ответственность и должны их обучать, рассказывать правила поведения и правила дорожного движения", - сказал Ликсутов
.
По его словам, бывает, даже на надземных пешеходных переходах курьеры едут на тяжелых электрических велосипедах, вместо того чтобы спешиться и пройти пешком, не создавая проблем для других пешеходов.
"Такие вещи недопустимы", - отметил заммэра.
По его словам, количество курьеров в Москве за последние несколько лет выросло в разы.
"На сегодняшний день, по нашим оценкам, около 100 тысяч людей заняты в работе как курьеры, кто-то на постоянной основе, временно. Это только в Москве, я Московскую область даже не беру. Думаю, что эта цифра точно снижаться не будет, а скорее, только расти", - сказал Ликсутов.
Власти Москвы будут работать с компаниями курьерской доставки, чтобы их работники соблюдали правила дорожного движения, добавил Ликсутов.
"Мы будем, безусловно, с компаниями курьерской доставки работать вместе, продолжаем это делать", - сказал Ликсутов.
Кроме того, по его словам, министерство транспорта России разработало изменения в ПДД, которые регламентируют все средства индивидуальной мобильности, куда входят и электрические велосипеды, и самокаты.
"Надеюсь, что эти изменения будут приняты до начала сезона, когда средств индивидуальной мобильности на дорогах становится больше, и у нас появится законное основание влиять на многие вещи уже более четко", - добавил заммэра.