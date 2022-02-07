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В ЕС рассказали о формировании энергетического партнерства с США

В ЕС рассказали о формировании энергетического партнерства с США - РИА Новости, 07.02.2022

В ЕС рассказали о формировании энергетического партнерства с США

ЕС строит энергетическое партнерство с США, речь идет прежде всего о поставках СПГ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в онлайн-режиме на РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:17

2022-02-07T17:17

2022-02-07T17:42

в мире

спг

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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александр новак

владимир путин

жозеп боррель

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БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. ЕС строит энергетическое партнерство с США, речь идет прежде всего о поставках СПГ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в онлайн-режиме на конференции "Европа 2022", организованной в Берлине."Нельзя исключать, что Кремль продолжит использовать газ как средство угрозы, и поэтому мы должны стать более независимыми", - заявила глава ЕК, назвав "странным бизнес-поведением" отказ "Газпрома" в ситуации возросшего спроса на газ в Европе увеличить поставки на фоне того, что более 40 процентов голубого топлива поступает в ЕС именно из России."Поэтому мы должны стать независимыми от этого (поставок российского газа - ред.) и последовательно работать с надежными поставщиками газа", - добавила фон дер Ляйен, указав, что "выстраивается партнерство по энергетической безопасности с США", речь идет "в первую очередь о поставках СПГ".Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было. Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. При этом Россия является крупнейшим его поставщиком, ее доля в импорте – около 40%.Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией". Он признал, что РФ в последние недели строго выполняет свои контрактные обязательства. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозность рынка.Как указывал президент РФ Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.США и Евросоюз проведут в понедельник в Вашингтоне заседание совета по энергетике, где будет обсуждаться трансатлантическое сотрудничество в противодействии всплеску цен и сложностям с предложением топлива на фоне кризиса вокруг Украины.

https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771512673.html

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в мире, спг, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, сша, александр новак, владимир путин, жозеп боррель, вашингтон (город), россия, газпром, евросоюз