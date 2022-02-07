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Гинцбург оценил долю "омикрона" в Москве в 90-95 процентов
Гинцбург оценил долю "омикрона" в Москве в 90-95 процентов - РИА Новости, 07.02.2022
Гинцбург оценил долю "омикрона" в Москве в 90-95 процентов
На "омикрон" приходятся уже 90-95% случаев заболевания коронавирусом в Москве, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:44
2022-02-07T10:44
2022-02-07T11:02
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. На "омикрон" приходятся уже 90-95% случаев заболевания коронавирусом в Москве, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95%, кто заболевает ковидом, у кого положительная реакция по быстрым тестам на ковид, это "омикрон", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
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10:44 07.02.2022 (обновлено: 11:02 07.02.2022)
Гинцбург оценил долю "омикрона" в Москве в 90-95 процентов
Глава центра Гамалеи Гинцбург: 90-95% заболевших COVID-19 в Москве заразились "омикроном"