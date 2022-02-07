https://ria.ru/20220207/omikron-1771422245.html

Гинцбург оценил долю "омикрона" в Москве в 90-95 процентов

Гинцбург оценил долю "омикрона" в Москве в 90-95 процентов - РИА Новости, 07.02.2022

Гинцбург оценил долю "омикрона" в Москве в 90-95 процентов

На "омикрон" приходятся уже 90-95% случаев заболевания коронавирусом в Москве, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:44

2022-02-07T10:44

2022-02-07T11:02

распространение коронавируса

александр гинцбург

общество

здоровье - общество

москва

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. На "омикрон" приходятся уже 90-95% случаев заболевания коронавирусом в Москве, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95%, кто заболевает ковидом, у кого положительная реакция по быстрым тестам на ковид, это "омикрон", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771378789.html

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