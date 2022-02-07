https://ria.ru/20220207/nazarbaev-1771475822.html

Токаев отменил поправку о председательстве Назарбаева в Совбезе

Токаев отменил поправку о председательстве Назарбаева в Совбезе - РИА Новости, 07.02.2022

Токаев отменил поправку о председательстве Назарбаева в Совбезе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:05

2022-02-07T14:05

2022-02-07T14:30

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 7 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, сообщается на сайте главы государства.Сенат (верхняя палата) парламента на пленарном заседании 27 января одобрил принятие этих поправок."Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее сообщалось, что поправки направлены на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны. Так, в законе об Ассамблее исключается пожизненное право первого президента Казахстана возглавлять ее, в законе о Совете безопасности - пожизненное право возглавлять Совбез.Токаев также подписал законодательные поправки, отменяющие необходимость согласования с Нурсултаном Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики."Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании 2 февраля согласились с предложенной сенатом поправкой, которая отменяет необходимость согласования политики страны с Назарбаевым. Таким образом, закон был принят парламентом и передан на подпись президенту республики.Законодательные поправки также предполагают в законе о первом президенте Казахстана – Елбасы сохранить право Назарбаеву входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа республики. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе государства. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в стране. Партия "Нур Отан" на внеочередном съезде 28 января избрала своим председателем Токаева, кандидатуру которого предложил экс-президент.Впервые обратившись к казахстанцам с начала массовых беспорядков посредством видеообращения 18 января, 81-летний Назарбаев заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о якобы имеющемся "конфликте или противостоянии в элите".

https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771335878.html

https://ria.ru/20220129/tokaev-1770140680.html

https://ria.ru/20220205/kazakhstan-1771238330.html

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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев