КНР впервые поддержала призыв России не расширять НАТО, заявил Столтенберг
Генсек Столтенберг: Китай впервые присоединился к призыву России о нерасширении НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Китай впервые присоединился к призыву РФ о нерасширении альянса, и считает это "попыткой лишить страны права на определение своего пути".
5 февраля, 19:29В Китае объяснили США, чем обернется попытка запугать Россию
"Мы обсудили недавнее совместное заявление России и Китая, в котором Китай впервые присоединился к России в призыве к НАТО прекратить принимать новых членов. Это попытка запретить суверенным нациям делать собственный выбор…" - сказал генсек НАТО на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, "это право зафиксировано в международных документах". "НАТО уважает решения всех стран становиться членом альянса или нет", - добавил он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.