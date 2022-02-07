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КНР впервые поддержала призыв России не расширять НАТО, заявил Столтенберг
КНР впервые поддержала призыв России не расширять НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 07.02.2022
КНР впервые поддержала призыв России не расширять НАТО, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Китай впервые присоединился к призыву РФ о нерасширении альянса, и считает это "попыткой лишить страны права на... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:39
2022-02-07T18:39
в мире
нато
китай
йенс столтенберг
россия
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Китай впервые присоединился к призыву РФ о нерасширении альянса, и считает это "попыткой лишить страны права на определение своего пути".Ранее в совместном заявлении о международных отношениях Москва и Пекин выступили против дальнейшего расширения НАТО, призывали альянс отказаться от подходов времен холодной войны."Мы обсудили недавнее совместное заявление России и Китая, в котором Китай впервые присоединился к России в призыве к НАТО прекратить принимать новых членов. Это попытка запретить суверенным нациям делать собственный выбор…" - сказал генсек НАТО на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, "это право зафиксировано в международных документах". "НАТО уважает решения всех стран становиться членом альянса или нет", - добавил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html
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в мире, нато, китай, йенс столтенберг, россия
18:39 07.02.2022
 
КНР впервые поддержала призыв России не расширять НАТО, заявил Столтенберг

Генсек Столтенберг: Китай впервые присоединился к призыву России о нерасширении НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Китай впервые присоединился к призыву РФ о нерасширении альянса, и считает это "попыткой лишить страны права на определение своего пути".
Ранее в совместном заявлении о международных отношениях Москва и Пекин выступили против дальнейшего расширения НАТО, призывали альянс отказаться от подходов времен холодной войны.
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В Китае объяснили США, чем обернется попытка запугать Россию
"Мы обсудили недавнее совместное заявление России и Китая, в котором Китай впервые присоединился к России в призыве к НАТО прекратить принимать новых членов. Это попытка запретить суверенным нациям делать собственный выбор…" - сказал генсек НАТО на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, "это право зафиксировано в международных документах". "НАТО уважает решения всех стран становиться членом альянса или нет", - добавил он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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