https://ria.ru/20220207/nato-1771537116.html

КНР впервые поддержала призыв России не расширять НАТО, заявил Столтенберг

КНР впервые поддержала призыв России не расширять НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 07.02.2022

КНР впервые поддержала призыв России не расширять НАТО, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Китай впервые присоединился к призыву РФ о нерасширении альянса, и считает это "попыткой лишить страны права на... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:39

2022-02-07T18:39

2022-02-07T18:39

в мире

нато

китай

йенс столтенберг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767544608_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_4e76f8ba8fbd4518ad29652e2b2cab9e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Китай впервые присоединился к призыву РФ о нерасширении альянса, и считает это "попыткой лишить страны права на определение своего пути".Ранее в совместном заявлении о международных отношениях Москва и Пекин выступили против дальнейшего расширения НАТО, призывали альянс отказаться от подходов времен холодной войны."Мы обсудили недавнее совместное заявление России и Китая, в котором Китай впервые присоединился к России в призыве к НАТО прекратить принимать новых членов. Это попытка запретить суверенным нациям делать собственный выбор…" - сказал генсек НАТО на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, "это право зафиксировано в международных документах". "НАТО уважает решения всех стран становиться членом альянса или нет", - добавил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, китай, йенс столтенберг, россия