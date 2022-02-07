18:28 07.02.2022 (обновлено: 21:34 07.02.2022)
Столтенберг заявил о возможности долгосрочно увеличить силы НАТО на востоке
Генсек НАТО Столтенберг: альянс рассматривает возможность увеличения сил на востоке
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости. НАТО может увеличить численность войск на восточном фланге альянса на долгосрочной основе, заявил генсек Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Мы уже усилили наше присутствие, готовы к быстрому развертыванию сил реагирования НАТО при необходимости и рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу. Мы ведем консультации для еще большего укрепления обороны и сдерживания", — сказал он.
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При этом, по словам генсека, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
На прошлой неделе США объявили, что перебросят дополнительные войска в Европу: около двух тысяч солдат из десантных частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса. Большая часть из них будут базироваться в Польше, остальные — в Германии. В Пентагоне подчеркнули, что эти соединения станут подчиняться непосредственно Вашингтону, а не НАТО.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это, отметил, что отправка американских солдат в европейские страны вблизи границ России — не те шаги, которые направлены на деэскалацию. Он добавил, что в этом случае любые меры, которые примет Москва для обеспечения безопасности и интересов, абсолютно понятны.