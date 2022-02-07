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Столтенберг заявил о возможности долгосрочно увеличить силы НАТО на востоке
Столтенберг заявил о возможности долгосрочно увеличить силы НАТО на востоке - РИА Новости, 07.02.2022
Столтенберг заявил о возможности долгосрочно увеличить силы НАТО на востоке
НАТО может увеличить численность войск на восточном фланге альянса на долгосрочной основе, заявил генсек Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:28
2022-02-07T21:34
в мире
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости. НАТО может увеличить численность войск на восточном фланге альянса на долгосрочной основе, заявил генсек Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой."Мы уже усилили наше присутствие, готовы к быстрому развертыванию сил реагирования НАТО при необходимости и рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу. Мы ведем консультации для еще большего укрепления обороны и сдерживания", — сказал он.При этом, по словам генсека, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.На прошлой неделе США объявили, что перебросят дополнительные войска в Европу: около двух тысяч солдат из десантных частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса. Большая часть из них будут базироваться в Польше, остальные — в Германии. В Пентагоне подчеркнули, что эти соединения станут подчиняться непосредственно Вашингтону, а не НАТО.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это, отметил, что отправка американских солдат в европейские страны вблизи границ России — не те шаги, которые направлены на деэскалацию. Он добавил, что в этом случае любые меры, которые примет Москва для обеспечения безопасности и интересов, абсолютно понятны.
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
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в мире, нато, йенс столтенберг
18:28 07.02.2022 (обновлено: 21:34 07.02.2022)
 
Столтенберг заявил о возможности долгосрочно увеличить силы НАТО на востоке

Генсек НАТО Столтенберг: альянс рассматривает возможность увеличения сил на востоке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости. НАТО может увеличить численность войск на восточном фланге альянса на долгосрочной основе, заявил генсек Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Мы уже усилили наше присутствие, готовы к быстрому развертыванию сил реагирования НАТО при необходимости и рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу. Мы ведем консультации для еще большего укрепления обороны и сдерживания", — сказал он.
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На прошлой неделе США объявили, что перебросят дополнительные войска в Европу: около двух тысяч солдат из десантных частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса. Большая часть из них будут базироваться в Польше, остальные — в Германии. В Пентагоне подчеркнули, что эти соединения станут подчиняться непосредственно Вашингтону, а не НАТО.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это, отметил, что отправка американских солдат в европейские страны вблизи границ России — не те шаги, которые направлены на деэскалацию. Он добавил, что в этом случае любые меры, которые примет Москва для обеспечения безопасности и интересов, абсолютно понятны.
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