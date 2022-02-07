https://ria.ru/20220207/nato-1771535381.html

Столтенберг заявил о возможности долгосрочно увеличить силы НАТО на востоке

Столтенберг заявил о возможности долгосрочно увеличить силы НАТО на востоке - РИА Новости, 07.02.2022

Столтенберг заявил о возможности долгосрочно увеличить силы НАТО на востоке

НАТО может увеличить численность войск на восточном фланге альянса на долгосрочной основе, заявил генсек Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:28

2022-02-07T18:28

2022-02-07T21:34

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости. НАТО может увеличить численность войск на восточном фланге альянса на долгосрочной основе, заявил генсек Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой."Мы уже усилили наше присутствие, готовы к быстрому развертыванию сил реагирования НАТО при необходимости и рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу. Мы ведем консультации для еще большего укрепления обороны и сдерживания", — сказал он.При этом, по словам генсека, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.На прошлой неделе США объявили, что перебросят дополнительные войска в Европу: около двух тысяч солдат из десантных частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса. Большая часть из них будут базироваться в Польше, остальные — в Германии. В Пентагоне подчеркнули, что эти соединения станут подчиняться непосредственно Вашингтону, а не НАТО.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это, отметил, что отправка американских солдат в европейские страны вблизи границ России — не те шаги, которые направлены на деэскалацию. Он добавил, что в этом случае любые меры, которые примет Москва для обеспечения безопасности и интересов, абсолютно понятны.

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771519251.html

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в мире, нато, йенс столтенберг