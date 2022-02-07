Джонсон хочет дать России гарантии по НАТО

В Лондоне заявили о желании убедить Россию в оборонительном характере НАТО
Reuters: премьер Британии Джонсон хочет убедить Россию в оборонительном характере НАТО
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет заверить Россию в роли оборонительном характере НАТО и убедить в праве любых европейских стран присоединиться к альянсу, заявил Reuters его пресс-секретарь.
"Россия выразила озабоченность по поводу возможной агрессии НАТО, но мы ясно дали понять, что эти опасения в корне необоснованны, поскольку НАТО по своей сути является оборонительным альянсом", — сказал представитель Джонсона.
При этом пресс-секретарь заявил о желании работать с Россией, чтобы дать дипломатические гарантии. В то же время он подчеркнул, что речь не идет об уступках.
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.