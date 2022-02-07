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Джонсон хочет дать России гарантии по НАТО
В Лондоне заявили о желании убедить Россию в оборонительном характере НАТО - РИА Новости, 07.02.2022
Джонсон хочет дать России гарантии по НАТО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет заверить Россию в роли оборонительном характере НАТО и убедить в праве любых европейских стран присоединиться РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:04
2022-02-07T17:04
в мире
нато
россия
восточная европа
украина
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет заверить Россию в роли оборонительном характере НАТО и убедить в праве любых европейских стран присоединиться к альянсу, заявил Reuters его пресс-секретарь."Россия выразила озабоченность по поводу возможной агрессии НАТО, но мы ясно дали понять, что эти опасения в корне необоснованны, поскольку НАТО по своей сути является оборонительным альянсом", — сказал представитель Джонсона.При этом пресс-секретарь заявил о желании работать с Россией, чтобы дать дипломатические гарантии. В то же время он подчеркнул, что речь не идет об уступках.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
https://ria.ru/20220207/bayden-1771508943.html
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в мире, нато, россия, восточная европа, украина, великобритания, борис джонсон
17:04 07.02.2022
 
В Лондоне заявили о желании убедить Россию в оборонительном характере НАТО

Reuters: премьер Британии Джонсон хочет убедить Россию в оборонительном характере НАТО

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет заверить Россию в роли оборонительном характере НАТО и убедить в праве любых европейских стран присоединиться к альянсу, заявил Reuters его пресс-секретарь.
"Россия выразила озабоченность по поводу возможной агрессии НАТО, но мы ясно дали понять, что эти опасения в корне необоснованны, поскольку НАТО по своей сути является оборонительным альянсом", — сказал представитель Джонсона.
При этом пресс-секретарь заявил о желании работать с Россией, чтобы дать дипломатические гарантии. В то же время он подчеркнул, что речь не идет об уступках.
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
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Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
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В миреНАТОРоссияВосточная ЕвропаУкраинаВеликобританияБорис Джонсон
 
 
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