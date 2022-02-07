Захарова назвала представителей НАТО "натистами"
Пресс-секретарь МИД России Захарова назвала представителей НАТО "натистами" из-за фейков
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала в Telegram представителей НАТО "натистами".
"Много чести называть их "натовцы". Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины", - написала Захарова.
Агентство Блумберг 5 февраля выпустило на сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. В тот же день немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины. В этой же статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что этот факт говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и иллюстрирует, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. По его словам, после ошибочной публикации термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.
В конце января агентство Блумберг со ссылкой на дипломата в Китае сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы "попросил" российского лидера Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады в Пекине. Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что это "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ. Посольство КНР в Москве назвало публикацию "фейком и провокацией".