https://ria.ru/20220207/nagiev-1771523544.html

"Нет дыма без огня": Нагиев о возможности стать ведущим КВН

"Нет дыма без огня": Нагиев о возможности стать ведущим КВН - РИА Новости, 07.02.2022

"Нет дыма без огня": Нагиев о возможности стать ведущим КВН

Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи, что он может стать ведущим первых игр высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова. Шоумен... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:49

2022-02-07T17:49

2022-02-07T17:49

шоубиз

знаменитости

александр масляков

квн

дмитрий нагиев

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи, что он может стать ведущим первых игр высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова. Шоумен заявил РИА Новости, что "нет дыма без огня".По словам Дмитрия, здесь должно "срастись что-то", "должно понравиться ему, и должен прийтись ко двору он".Шоумен отметил, что в сложные времена Масляков "тащил" КВН по политическим "косогорам", по стране процветающей, разваливающейся, сложной, непонятной.Ранее в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона шоу. Представитель Маслякова-младшего сообщил РИА Новости, что решение о ведущем еще не принято.

https://ria.ru/20211124/maslyakov-1760521039.html

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знаменитости, александр масляков, квн, дмитрий нагиев