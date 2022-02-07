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Шоубиз
https://ria.ru/20220207/nagiev-1771523544.html
"Нет дыма без огня": Нагиев о возможности стать ведущим КВН
"Нет дыма без огня": Нагиев о возможности стать ведущим КВН - РИА Новости, 07.02.2022
"Нет дыма без огня": Нагиев о возможности стать ведущим КВН
Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи, что он может стать ведущим первых игр высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова. Шоумен... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:49
2022-02-07T17:49
шоубиз
знаменитости
александр масляков
квн
дмитрий нагиев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи, что он может стать ведущим первых игр высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова. Шоумен заявил РИА Новости, что "нет дыма без огня".По словам Дмитрия, здесь должно "срастись что-то", "должно понравиться ему, и должен прийтись ко двору он".Шоумен отметил, что в сложные времена Масляков "тащил" КВН по политическим "косогорам", по стране процветающей, разваливающейся, сложной, непонятной.Ранее в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона шоу. Представитель Маслякова-младшего сообщил РИА Новости, что решение о ведущем еще не принято.
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знаменитости, александр масляков, квн, дмитрий нагиев
17:49 07.02.2022
 
"Нет дыма без огня": Нагиев о возможности стать ведущим КВН

Нагиев прокомментировал слухи о возможности стать новым ведущим КВН

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи, что он может стать ведущим первых игр высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова. Шоумен заявил РИА Новости, что "нет дыма без огня".

"Да-да, раз появились (слухи – Прим. Ред.), то, наверное, нет дыма без огня", – сказал Нагиев.

По словам Дмитрия, здесь должно "срастись что-то", "должно понравиться ему, и должен прийтись ко двору он".
"Масляков 60 лет вел КВН, и говорить о том, что кто-то может заменить его, преждевременно. Я отнюдь не берусь сравнивать свой уровень с уровнем Александра Васильевича Маслякова", – добавил Нагиев.
Шоумен отметил, что в сложные времена Масляков "тащил" КВН по политическим "косогорам", по стране процветающей, разваливающейся, сложной, непонятной.

"На сегодняшний день Масляков имеет права прийти на игру, не прийти на игру, ошибаться в выборе ведущего… Я делаю то, что я умею, все остальное пусть решит зритель. Для меня основное мерило, главное мерило – это интерес зрителя, на все остальное мне наплевать. Мне важно, что скажет зритель. Все свое творчество, как и думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас – значит, получится, нет – я пойму это", – сказал Нагиев на вопрос, как долго он может быть новым ведущим.

Ранее в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона шоу.
Представитель Маслякова-младшего сообщил РИА Новости, что решение о ведущем еще не принято.
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