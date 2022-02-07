https://ria.ru/20220207/nagiev-1771523544.html
"Нет дыма без огня": Нагиев о возможности стать ведущим КВН
"Нет дыма без огня": Нагиев о возможности стать ведущим КВН - РИА Новости, 07.02.2022
"Нет дыма без огня": Нагиев о возможности стать ведущим КВН
Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи, что он может стать ведущим первых игр высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова. Шоумен... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:49
2022-02-07T17:49
2022-02-07T17:49
шоубиз
знаменитости
александр масляков
квн
дмитрий нагиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152899/76/1528997622_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_ecef24610a601dc6f9224d2a7aa5d5a6.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи, что он может стать ведущим первых игр высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова. Шоумен заявил РИА Новости, что "нет дыма без огня".По словам Дмитрия, здесь должно "срастись что-то", "должно понравиться ему, и должен прийтись ко двору он".Шоумен отметил, что в сложные времена Масляков "тащил" КВН по политическим "косогорам", по стране процветающей, разваливающейся, сложной, непонятной.Ранее в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона шоу. Представитель Маслякова-младшего сообщил РИА Новости, что решение о ведущем еще не принято.
https://ria.ru/20211124/maslyakov-1760521039.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152899/76/1528997622_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_70745ae08cd42355164ef575e9c2d767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, александр масляков, квн, дмитрий нагиев
"Нет дыма без огня": Нагиев о возможности стать ведущим КВН
Нагиев прокомментировал слухи о возможности стать новым ведущим КВН
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи, что он может стать ведущим первых игр высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова. Шоумен заявил РИА Новости, что "нет дыма без огня".
"Да-да, раз появились (слухи – Прим. Ред.), то, наверное, нет дыма без огня", – сказал Нагиев.
По словам Дмитрия, здесь должно "срастись что-то", "должно понравиться ему, и должен прийтись ко двору он".
"Масляков 60 лет вел КВН, и говорить о том, что кто-то может заменить его, преждевременно. Я отнюдь не берусь сравнивать свой уровень с уровнем Александра Васильевича Маслякова", – добавил Нагиев.
Шоумен отметил, что в сложные времена Масляков "тащил" КВН по политическим "косогорам", по стране процветающей, разваливающейся, сложной, непонятной.
"На сегодняшний день Масляков имеет права прийти на игру, не прийти на игру, ошибаться в выборе ведущего… Я делаю то, что я умею, все остальное пусть решит зритель. Для меня основное мерило, главное мерило – это интерес зрителя, на все остальное мне наплевать. Мне важно, что скажет зритель. Все свое творчество, как и думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас – значит, получится, нет – я пойму это", – сказал Нагиев на вопрос, как долго он может быть новым ведущим.
Ранее в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано
видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона шоу.
Представитель Маслякова-младшего сообщил РИА Новости, что решение о ведущем еще не принято.