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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220207/mediki-1771446712.html
Правительство выделило средства для медиков, консультирующих дистанционно
Правительство выделило средства для медиков, консультирующих дистанционно - РИА Новости, 07.02.2022
Правительство выделило средства для медиков, консультирующих дистанционно
Около 600 миллионов рублей направят на оплату труда медиков, консультирующих граждан с коронавирусной инфекцией, симптомами ОРВИ и пневмонии дистанционно,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:10
2022-02-07T12:30
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Около 600 миллионов рублей направят на оплату труда медиков, консультирующих граждан с коронавирусной инфекцией, симптомами ОРВИ и пневмонии дистанционно, сообщила пресс-служба Минздрава России."Правительство продолжает реализацию обновленного плана мер по противодействию распространению коронавируса. На оплату труда студентов медицинских вузов и колледжей, а также медработников, которые будут дистанционно консультировать пациентов, из резервного фонда выделено 600 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Консультации будут доступны людям с коронавирусной инфекцией, а также гражданам с симптомами пневмонии ОРВИ и гриппа. Главная цель этих мер – повышение доступности медицинских консультаций для нуждающихся и снижение нагрузки на амбулаторное звено, которая серьезно возросла из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", уточнили в пресс-службе."Это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысяч специалистов. В результате граждане будут быстрее получать дистанционные консультации",- сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава о внесении изменений в порядок организации медицинской помощи в период распространения коронавируса. Согласно внесенным изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию "122" или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется, сообщал Минздрав.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, коронавирус в россии
12:10 07.02.2022 (обновлено: 12:30 07.02.2022)
 
Правительство выделило средства для медиков, консультирующих дистанционно

Правительство выделило 600 миллионов рублей для медиков, консультирующих дистанционно

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Около 600 миллионов рублей направят на оплату труда медиков, консультирующих граждан с коронавирусной инфекцией, симптомами ОРВИ и пневмонии дистанционно, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Правительство продолжает реализацию обновленного плана мер по противодействию распространению коронавируса. На оплату труда студентов медицинских вузов и колледжей, а также медработников, которые будут дистанционно консультировать пациентов, из резервного фонда выделено 600 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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28 декабря 2021, 16:38Распространение коронавируса
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Консультации будут доступны людям с коронавирусной инфекцией, а также гражданам с симптомами пневмонии ОРВИ и гриппа. Главная цель этих мер – повышение доступности медицинских консультаций для нуждающихся и снижение нагрузки на амбулаторное звено, которая серьезно возросла из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", уточнили в пресс-службе.
"Это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысяч специалистов. В результате граждане будут быстрее получать дистанционные консультации",- сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава о внесении изменений в порядок организации медицинской помощи в период распространения коронавируса. Согласно внесенным изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию "122" или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется, сообщал Минздрав.
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24 января, 11:12Распространение коронавируса
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