https://ria.ru/20220207/mediki-1771446712.html

Правительство выделило средства для медиков, консультирующих дистанционно

Правительство выделило средства для медиков, консультирующих дистанционно - РИА Новости, 07.02.2022

Правительство выделило средства для медиков, консультирующих дистанционно

Около 600 миллионов рублей направят на оплату труда медиков, консультирующих граждан с коронавирусной инфекцией, симптомами ОРВИ и пневмонии дистанционно,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:10

2022-02-07T12:10

2022-02-07T12:30

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

коронавирусы

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Около 600 миллионов рублей направят на оплату труда медиков, консультирующих граждан с коронавирусной инфекцией, симптомами ОРВИ и пневмонии дистанционно, сообщила пресс-служба Минздрава России."Правительство продолжает реализацию обновленного плана мер по противодействию распространению коронавируса. На оплату труда студентов медицинских вузов и колледжей, а также медработников, которые будут дистанционно консультировать пациентов, из резервного фонда выделено 600 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Консультации будут доступны людям с коронавирусной инфекцией, а также гражданам с симптомами пневмонии ОРВИ и гриппа. Главная цель этих мер – повышение доступности медицинских консультаций для нуждающихся и снижение нагрузки на амбулаторное звено, которая серьезно возросла из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", уточнили в пресс-службе."Это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысяч специалистов. В результате граждане будут быстрее получать дистанционные консультации",- сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава о внесении изменений в порядок организации медицинской помощи в период распространения коронавируса. Согласно внесенным изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию "122" или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется, сообщал Минздрав.

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765865967.html

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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, коронавирус в россии