Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/marokko-1771517172.html
В Марокко похоронили мальчика, погибшего после падения в колодец
В Марокко похоронили мальчика, погибшего после падения в колодец - РИА Новости, 07.02.2022
В Марокко похоронили мальчика, погибшего после падения в колодец
Похороны пятилетнего мальчика Райяна, погибшего после падения в 32-метровый колодец, состоялись в провинции Шефшауэн на севере Марокко, трансляцию вели местные... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:01
2022-02-07T17:01
в мире
марокко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771302583_0:63:1600:963_1920x0_80_0_0_35ed1c0d143a931fce284c5768c9ed8d.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Похороны пятилетнего мальчика Райяна, погибшего после падения в 32-метровый колодец, состоялись в провинции Шефшауэн на севере Марокко, трансляцию вели местные телеканалы.В ночь с субботы на воскресенье канцелярия короля Марокко Мохаммеда VI сообщила о смерти мальчика Райяна, которого спасатели вытащили из 32-метрового колодца, откуда его пытались достать на протяжении пяти дней.В понедельник сотни марокканцев пришли на кладбище "Аз-Завия" в Шефшауэне, чтобы проститься с Райяном и выразить соболезнования его семье. После джаназы (молитвы перед погребением) тело было предано земле.В прошлый вторник пятилетний Райян провалился в глубокий колодец в провинции Шефшауэн. Ход операции по спасению ребенка был осложнен каменисто-песчаной местностью, спасатели вынуждены были действовать аккуратно, чтобы не произошло обрушения грунта. В ходе работ были задействованы экскаваторы, которые сделали глубокий подкоп, чтобы облегчить возможность спасателей добраться до мальчика. По информации марокканских СМИ, ребенок получил травму головы после падения.Местные и мировые СМИ пристально следили за операцией по спасению Райяна, которая по-настоящему объединила арабский мир. Даже пресса Алжира, разорвавшего дипотношения с Марокко, призвала читателей молиться за спасение ребенка.
https://ria.ru/20210317/kolodets-1601604996.html
https://ria.ru/20200607/1572594598.html
марокко
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771302583_138:0:1506:1026_1920x0_80_0_0_3efb815b7f2b44e09869ecb5ab970181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марокко
17:01 07.02.2022
 
В Марокко похоронили мальчика, погибшего после падения в колодец

В Марокко похоронили мальчика Райяна, проведшего пять дней в 32-метровом колодце

© REUTERS / Thami Nouas На месте спасательной операции в Марокко, где пятилетний мальчик по имени Райян провалился в колодец
На месте спасательной операции в Марокко, где пятилетний мальчик по имени Райян провалился в колодец - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Thami Nouas
На месте спасательной операции в Марокко, где пятилетний мальчик по имени Райян провалился в колодец
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Похороны пятилетнего мальчика Райяна, погибшего после падения в 32-метровый колодец, состоялись в провинции Шефшауэн на севере Марокко, трансляцию вели местные телеканалы.
В ночь с субботы на воскресенье канцелярия короля Марокко Мохаммеда VI сообщила о смерти мальчика Райяна, которого спасатели вытащили из 32-метрового колодца, откуда его пытались достать на протяжении пяти дней.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта 2021, 11:16
В Самаре женщина прыгнула за упавшим в канализационный колодец сыном
В понедельник сотни марокканцев пришли на кладбище "Аз-Завия" в Шефшауэне, чтобы проститься с Райяном и выразить соболезнования его семье. После джаназы (молитвы перед погребением) тело было предано земле.
В прошлый вторник пятилетний Райян провалился в глубокий колодец в провинции Шефшауэн. Ход операции по спасению ребенка был осложнен каменисто-песчаной местностью, спасатели вынуждены были действовать аккуратно, чтобы не произошло обрушения грунта. В ходе работ были задействованы экскаваторы, которые сделали глубокий подкоп, чтобы облегчить возможность спасателей добраться до мальчика. По информации марокканских СМИ, ребенок получил травму головы после падения.
Местные и мировые СМИ пристально следили за операцией по спасению Райяна, которая по-настоящему объединила арабский мир. Даже пресса Алжира, разорвавшего дипотношения с Марокко, призвала читателей молиться за спасение ребенка.
Машина скорой помощи в Индонезии - РИА Новости, 1920, 07.06.2020
7 июня 2020, 16:34
На Бали мужчина провел шесть дней в колодце после нападения собаки
 
В миреМарокко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала