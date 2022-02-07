https://ria.ru/20220207/marokko-1771517172.html

В Марокко похоронили мальчика, погибшего после падения в колодец

В Марокко похоронили мальчика, погибшего после падения в колодец - РИА Новости, 07.02.2022

В Марокко похоронили мальчика, погибшего после падения в колодец

Похороны пятилетнего мальчика Райяна, погибшего после падения в 32-метровый колодец, состоялись в провинции Шефшауэн на севере Марокко, трансляцию вели местные... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:01

2022-02-07T17:01

2022-02-07T17:01

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марокко

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Похороны пятилетнего мальчика Райяна, погибшего после падения в 32-метровый колодец, состоялись в провинции Шефшауэн на севере Марокко, трансляцию вели местные телеканалы.В ночь с субботы на воскресенье канцелярия короля Марокко Мохаммеда VI сообщила о смерти мальчика Райяна, которого спасатели вытащили из 32-метрового колодца, откуда его пытались достать на протяжении пяти дней.В понедельник сотни марокканцев пришли на кладбище "Аз-Завия" в Шефшауэне, чтобы проститься с Райяном и выразить соболезнования его семье. После джаназы (молитвы перед погребением) тело было предано земле.В прошлый вторник пятилетний Райян провалился в глубокий колодец в провинции Шефшауэн. Ход операции по спасению ребенка был осложнен каменисто-песчаной местностью, спасатели вынуждены были действовать аккуратно, чтобы не произошло обрушения грунта. В ходе работ были задействованы экскаваторы, которые сделали глубокий подкоп, чтобы облегчить возможность спасателей добраться до мальчика. По информации марокканских СМИ, ребенок получил травму головы после падения.Местные и мировые СМИ пристально следили за операцией по спасению Райяна, которая по-настоящему объединила арабский мир. Даже пресса Алжира, разорвавшего дипотношения с Марокко, призвала читателей молиться за спасение ребенка.

https://ria.ru/20210317/kolodets-1601604996.html

https://ria.ru/20200607/1572594598.html

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в мире, марокко