https://ria.ru/20220207/makron-1771524304.html

Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 07.02.2022

Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:38

2022-02-07T17:38

2022-02-07T17:51

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.При этом после приземления Макрон почти полчаса не выходил из самолета.Ранее он заявил, что оптимистично настроен перед встречей с Путиным, но не верит "во внезапные чудеса".По словам президента Франции, цель его визита — не допустить ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечали, что, помимо украинского вопроса, главы государств также обсудят проекты гарантий безопасности.После переговоров Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220207/makron-1771519416.html

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в мире, россия, дмитрий песков, франция, украина, эммануэль макрон