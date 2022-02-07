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Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 07.02.2022
Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:38
2022-02-07T17:51
в мире
россия
дмитрий песков
франция
украина
эммануэль макрон
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.При этом после приземления Макрон почти полчаса не выходил из самолета.Ранее он заявил, что оптимистично настроен перед встречей с Путиным, но не верит "во внезапные чудеса".По словам президента Франции, цель его визита — не допустить ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечали, что, помимо украинского вопроса, главы государств также обсудят проекты гарантий безопасности.После переговоров Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
https://ria.ru/20220207/makron-1771519416.html
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в мире, россия, дмитрий песков, франция, украина, эммануэль макрон
17:38 07.02.2022 (обновлено: 17:51 07.02.2022)
 
Макрон прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Франции Макрон прибыл в Россию на переговоры с президентом Путиным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
При этом после приземления Макрон почти полчаса не выходил из самолета.
Ранее он заявил, что оптимистично настроен перед встречей с Путиным, но не верит "во внезапные чудеса".
По словам президента Франции, цель его визита — не допустить ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечали, что, помимо украинского вопроса, главы государств также обсудят проекты гарантий безопасности.
После переговоров Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
17:14
СМИ: Макрон может стать ключевым переговорщиком с Россией от Запада
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
08:00
Оправдаются ли московские надежды Макрона
 
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