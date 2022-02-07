https://ria.ru/20220207/makron-1771489910.html

Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием

Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием - РИА Новости, 07.02.2022

Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием

Президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Россию позже запланированного времени, сообщает BFMTV. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:59

2022-02-07T14:59

2022-02-07T15:45

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ПАРИЖ, 7 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Россию позже запланированного времени, сообщает BFMTV."Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30-45 минут", — рассказал обозреватель телеканала Патрик Сос.В российской столице Макрон проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. По словам французского лидера, цель его визита — не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что главы государств обсудят в первую очередь гарантии безопасности. При этом российская сторона не прогнозирует каких-то решительных переломов, так как ситуация слишком сложная.По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Во вторник французский лидер прибудет в Киев.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220207/makron-1771349225.html

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в мире, дмитрий песков, владимир путин, киев, франция, россия, нато, эммануэль макрон