https://ria.ru/20220207/makron-1771489910.html
Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием
Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием - РИА Новости, 07.02.2022
Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием
Президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Россию позже запланированного времени, сообщает BFMTV. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:59
2022-02-07T14:59
2022-02-07T15:45
в мире
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франция
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нато
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 7 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Россию позже запланированного времени, сообщает BFMTV."Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30-45 минут", — рассказал обозреватель телеканала Патрик Сос.В российской столице Макрон проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. По словам французского лидера, цель его визита — не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что главы государств обсудят в первую очередь гарантии безопасности. При этом российская сторона не прогнозирует каких-то решительных переломов, так как ситуация слишком сложная.По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Во вторник французский лидер прибудет в Киев.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
https://ria.ru/20220207/makron-1771349225.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, киев, франция, россия, нато, эммануэль макрон
14:59 07.02.2022 (обновлено: 15:45 07.02.2022)
Макрон вылетел в Москву с небольшим опозданием
BFMTV: президент Франции Макрон вылетел в Москву с опозданием на 30-45 минут
ПАРИЖ, 7 фев — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Россию позже запланированного времени, сообщает BFMTV
.
"Он вылетел в Москву
с небольшим опозданием на 30-45 минут", — рассказал обозреватель телеканала Патрик Сос.
В российской столице Макрон проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным
. По словам французского лидера, цель его визита — не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины
. В Кремле отмечают, что главы государств обсудят в первую очередь гарантии безопасности. При этом российская сторона не прогнозирует каких-то решительных переломов, так как ситуация слишком сложная.
По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
.
Во вторник французский лидер прибудет в Киев
.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва
передала Брюсселю
и Вашингтону
проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.