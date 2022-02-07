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https://ria.ru/20220207/makron-1771431210.html
Макрон захотел стать "миротворцем" за счет Путина
Politico раскрыла планы Макрона по переговорам с Путиным - РИА Новости, 07.02.2022
Макрон захотел стать "миротворцем" за счет Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с Владимиром Путиным рассчитывает на "мирное соглашение" по вопросу урегулирования украинского кризиса,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:24
2022-02-07T13:25
в мире
энтони блинкен
россия
франция
киев
нато
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с Владимиром Путиным рассчитывает на "мирное соглашение" по вопросу урегулирования украинского кризиса, чтобы получить статус европейского лидера, сопоставимого с положением сверхдержав. Об этом пишет газета Politico.Авторы статьи уверены, что официальный визит лидера Пятой республики в российскую столицу будет направлен на достижение "стратегической автономии" Европы, которая может отстаивать свои интересы безопасности и не сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры."Французский лидер — заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором", — отметили журналисты.Также СМИ привело слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности и перекалибровки отношений с НАТО и ЕС, а странам Запада следует лучше понять "современные травмы этого великого народа и великой нации".Встреча Макрона с Путиным состоится сегодня в Москве, а во вторник французский президент прибудет в Киев. По словам президента Франции, цель визита в Россию — не допустить ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле сообщили, что основной темой переговоров станут гарантии безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/makron-1771409866.html
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в мире, энтони блинкен, россия, франция, киев, нато
11:24 07.02.2022 (обновлено: 13:25 07.02.2022)
 
Politico раскрыла планы Макрона по переговорам с Путиным

Politico: Макрон захотел стать "миротворцем" в украинском кризисе после встречи с Путиным

© REUTERS / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Европарламенте
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с Владимиром Путиным рассчитывает на "мирное соглашение" по вопросу урегулирования украинского кризиса, чтобы получить статус европейского лидера, сопоставимого с положением сверхдержав. Об этом пишет газета Politico.
Авторы статьи уверены, что официальный визит лидера Пятой республики в российскую столицу будет направлен на достижение "стратегической автономии" Европы, которая может отстаивать свои интересы безопасности и не сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.
Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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Макрон перед встречей с Путиным поговорил с Байденом
"Французский лидер — заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором", — отметили журналисты.
Также СМИ привело слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности и перекалибровки отношений с НАТО и ЕС, а странам Запада следует лучше понять "современные травмы этого великого народа и великой нации".
Встреча Макрона с Путиным состоится сегодня в Москве, а во вторник французский президент прибудет в Киев. По словам президента Франции, цель визита в Россию — не допустить ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле сообщили, что основной темой переговоров станут гарантии безопасности.
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