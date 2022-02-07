https://ria.ru/20220207/makron-1771431210.html

Макрон захотел стать "миротворцем" за счет Путина

Politico раскрыла планы Макрона по переговорам с Путиным - РИА Новости, 07.02.2022

Макрон захотел стать "миротворцем" за счет Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с Владимиром Путиным рассчитывает на "мирное соглашение" по вопросу урегулирования украинского кризиса,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:24

2022-02-07T11:24

2022-02-07T13:25

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с Владимиром Путиным рассчитывает на "мирное соглашение" по вопросу урегулирования украинского кризиса, чтобы получить статус европейского лидера, сопоставимого с положением сверхдержав. Об этом пишет газета Politico.Авторы статьи уверены, что официальный визит лидера Пятой республики в российскую столицу будет направлен на достижение "стратегической автономии" Европы, которая может отстаивать свои интересы безопасности и не сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры."Французский лидер — заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором", — отметили журналисты.Также СМИ привело слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности и перекалибровки отношений с НАТО и ЕС, а странам Запада следует лучше понять "современные травмы этого великого народа и великой нации".Встреча Макрона с Путиным состоится сегодня в Москве, а во вторник французский президент прибудет в Киев. По словам президента Франции, цель визита в Россию — не допустить ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле сообщили, что основной темой переговоров станут гарантии безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/makron-1771409866.html

https://ria.ru/20220207/makron-1771349225.html

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в мире, энтони блинкен, россия, франция, киев, нато