https://ria.ru/20220207/makron-1771412914.html

Эксперт назвал цель визита Макрона в Россию

Эксперт назвал цель визита Макрона в Россию - РИА Новости, 07.02.2022

Эксперт назвал цель визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон, направляясь с визитом в Россию, понимает, что быстро разрешить ситуацию вокруг Украины и отношений РФ с НАТО не получится,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:00

2022-02-07T10:00

2022-02-07T10:00

дмитрий песков

владимир путин

олаф шольц

франция

восточная европа

россия

евросоюз

нато

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, направляясь с визитом в Россию, понимает, что быстро разрешить ситуацию вокруг Украины и отношений РФ с НАТО не получится, но зато можно укрепить свой имидж миротворца и ведущего политика в Евросоюзе, а значит и шансы на выборах президента Франции, считает руководитель центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.Макрон в понедельник в Москве встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, а во вторник прибудет в Киев. По словам французского лидера, цель его визита в РФ - не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности."Современные политики – это интересные люди, умные, замечательные. Но у них есть один недостаток – они вначале думают о своих собственных интересах, а уже потом о национальных. Думаю, Макрон – не исключение. У него впереди выборы весной", - заявил Мироненко РИА Новости.Президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года.Мироненко напомнил, что Макрон давно стремится играть роль одного из ведущих политиков, если не ведущего политика в Евросоюзе."Его поведение вполне понятно – ситуация, которая разыгралась в последние месяц или два, довольно ясно определила намерения всех, кто имеет к этому отношение. Американцы явно заинтересованы в обострении ситуации, хотя и говорят, что хотят мира. Но судя по поведению, они все время этот конфликт немного подогревают. Европейцы очень не заинтересованы в конфликте… Война в Европе, конечно, им не нужна, даже маленькая", - считает Мироненко.Он отметил, что все, что делала Европа в последние годы в связи с отношениями России и Украины – "пыталась упредить наихудшее развитие событий". Для этих же целей в Россию скоро приезжает канцлер ФРГ Олаф Шольц, напомнил эксперт.Также Мироненко отметил, что Франция традиционно выступает за более самостоятельную позицию Европы и Евросоюза, в том числе и в вопросах безопасности."Конечно, он будет это демонстрировать. Но, я думаю, и сам Макрон не рассчитывает на какие-то серьезные результаты своей поездки, кроме одного – повышение собственных шансов на переизбрание президентом Франции. Я вижу его цель в этом. Потому что он разумный человек, и он должен понимать, что та каша, которая сейчас заварилась с Украиной, для своего разрешения потребует изменения всей геополитической ситуации, потребует времени в десятилетия, а не в годы", - констатировал аналитик.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220207/makron-1771349225.html

https://ria.ru/20220207/peregovory-1771378380.html

https://ria.ru/20220204/peregovory-1771080077.html

франция

восточная европа

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дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц, франция, восточная европа, россия, евросоюз, нато, эммануэль макрон, в мире