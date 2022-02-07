https://ria.ru/20220207/lizing-1771410357.html

В Липецкой области на льготный лизинг техники направят 11 миллиардов рублей

В Липецкой области на льготный лизинг техники направят 11 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.02.2022

В Липецкой области на льготный лизинг техники направят 11 миллиардов рублей

На программу льготного лизинга высокотехнологичного оборудования и техники в этом году в Липецкой области направят порядка 11 миллиардов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:46

2022-02-07T09:46

2022-02-07T09:46

липецкая область

экономика

игорь артамонов

липецкая область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753457015_0:35:2261:1308_1920x0_80_0_0_a4cc89a8973596719e18a5844e86758f.jpg

ЛИПЕЦК, 7 фев - РИА Новости. На программу льготного лизинга высокотехнологичного оборудования и техники в этом году в Липецкой области направят порядка 11 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.В пресс-службе областной администрации напомнили, что такая мера поддержки начала действовать с начала текущего года. В программе участвуют 15 уполномоченных лизинговых организаций. Максимальный размер скидки устанавливается на уровне 45 процентов от стоимости оборудования. При этом предметом договора лизинга может быть только техника, которая ранее не была в эксплуатации. Полный перечень высокотехнологичного оборудования, участвующего в программе, утвержден Минсельхозом России."На поддержку в рамках этой программы могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и переработкой продукции агропромышленного комплекса и планируют реализовывать ее на экспорт. В 2022 году на финансирование программы предусмотрено около 11 миллиардов рублей. Реализация программы льготного лизинга ускорит техническое переоснащение российских сельхозпредприятий, позволит повысить качество продукции аграрного сектора. "Сельское хозяйство сегодня на подъеме", – сказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты.

https://ria.ru/20220202/nadzor-1770628916.html

https://ria.ru/20220202/zhkkh-1770623541.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, игорь артамонов, липецкая область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия