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В Липецкой области на льготный лизинг техники направят 11 миллиардов рублей
В Липецкой области на льготный лизинг техники направят 11 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.02.2022
В Липецкой области на льготный лизинг техники направят 11 миллиардов рублей
На программу льготного лизинга высокотехнологичного оборудования и техники в этом году в Липецкой области направят порядка 11 миллиардов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:46
2022-02-07T09:46
2022-02-07T09:46
липецкая область
экономика
игорь артамонов
липецкая область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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ЛИПЕЦК, 7 фев - РИА Новости. На программу льготного лизинга высокотехнологичного оборудования и техники в этом году в Липецкой области направят порядка 11 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.В пресс-службе областной администрации напомнили, что такая мера поддержки начала действовать с начала текущего года. В программе участвуют 15 уполномоченных лизинговых организаций. Максимальный размер скидки устанавливается на уровне 45 процентов от стоимости оборудования. При этом предметом договора лизинга может быть только техника, которая ранее не была в эксплуатации. Полный перечень высокотехнологичного оборудования, участвующего в программе, утвержден Минсельхозом России."На поддержку в рамках этой программы могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и переработкой продукции агропромышленного комплекса и планируют реализовывать ее на экспорт. В 2022 году на финансирование программы предусмотрено около 11 миллиардов рублей. Реализация программы льготного лизинга ускорит техническое переоснащение российских сельхозпредприятий, позволит повысить качество продукции аграрного сектора. "Сельское хозяйство сегодня на подъеме", – сказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты.
https://ria.ru/20220202/nadzor-1770628916.html
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экономика, игорь артамонов, липецкая область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
В Липецкой области на льготный лизинг техники направят 11 миллиардов рублей
В Липецкой области на льготный лизинг техники направят около 11 миллиардов рублей