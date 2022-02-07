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Станция метро "Новослободская" откроется в начале года, заявил Ликсутов
Станция метро "Новослободская" откроется в начале года, заявил Ликсутов - РИА Новости, 07.02.2022
Станция метро "Новослободская" откроется в начале года, заявил Ликсутов
Станция метро "Новослободская" откроется после ремонта в I квартале текущего года, "Рижская" - летом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:29
2022-02-07T10:32
общество
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Станция метро "Новослободская" откроется после ремонта в I квартале текущего года, "Рижская" - летом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Станция "Рижская" откроется летом, станция "Новослободская" уже скоро, в I квартале будет готова и откроется для пассажиров", - сказал Ликсутов.Станция метро "Рижская" закрыта для пассажиров с августа 2020 года. После реконструкции число эскалаторов увеличится: их будет четыре вместо трех, также будет отреставрирован вестибюль.Вестибюль станции "Новослободская" закрыт для пассажиров с 21 ноября 2020 года на реконструкцию, в ходе которой заменят эскалаторный комплекс и отреставрируют вестибюль - в частности, будет восстановлена уникальная система освещения, которая была сделана в момент открытия станции в 1952 году.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов
09:29 07.02.2022 (обновлено: 10:32 07.02.2022)
 
Станция метро "Новослободская" откроется в начале года, заявил Ликсутов

Заммэра Ликсутов: станция метро "Новослободская" откроется после ремонта в начале года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВестибюль станции метро "Новослободская" Кольцевой лини, закрытого на реконструкцию
Вестибюль станции метро Новослободская Кольцевой лини, закрытого на реконструкцию - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вестибюль станции метро "Новослободская" Кольцевой лини, закрытого на реконструкцию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Станция метро "Новослободская" откроется после ремонта в I квартале текущего года, "Рижская" - летом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Станция "Рижская" откроется летом, станция "Новослободская" уже скоро, в I квартале будет готова и откроется для пассажиров", - сказал Ликсутов.
Станция метро "Рижская" закрыта для пассажиров с августа 2020 года. После реконструкции число эскалаторов увеличится: их будет четыре вместо трех, также будет отреставрирован вестибюль.
Вестибюль станции "Новослободская" закрыт для пассажиров с 21 ноября 2020 года на реконструкцию, в ходе которой заменят эскалаторный комплекс и отреставрируют вестибюль - в частности, будет восстановлена уникальная система освещения, которая была сделана в момент открытия станции в 1952 году.
Читайте полный текст интервью >>>
Мужчина в вагоне поезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
08:32
Возраст вагонов метро Москвы сократился, заявил Ликсутов
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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