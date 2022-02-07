https://ria.ru/20220207/liksutov-1771406721.html

Станция метро "Новослободская" откроется в начале года, заявил Ликсутов

Станция метро "Новослободская" откроется в начале года, заявил Ликсутов - РИА Новости, 07.02.2022

Станция метро "Новослободская" откроется в начале года, заявил Ликсутов

Станция метро "Новослободская" откроется после ремонта в I квартале текущего года, "Рижская" - летом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:29

2022-02-07T09:29

2022-02-07T10:32

общество

городское хозяйство москвы

москва

максим ликсутов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586403792_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_d7584d33956627fc54bdffc83a0c7237.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Станция метро "Новослободская" откроется после ремонта в I квартале текущего года, "Рижская" - летом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Станция "Рижская" откроется летом, станция "Новослободская" уже скоро, в I квартале будет готова и откроется для пассажиров", - сказал Ликсутов.Станция метро "Рижская" закрыта для пассажиров с августа 2020 года. После реконструкции число эскалаторов увеличится: их будет четыре вместо трех, также будет отреставрирован вестибюль.Вестибюль станции "Новослободская" закрыт для пассажиров с 21 ноября 2020 года на реконструкцию, в ходе которой заменят эскалаторный комплекс и отреставрируют вестибюль - в частности, будет восстановлена уникальная система освещения, которая была сделана в момент открытия станции в 1952 году.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220207/metropoliten-1771397435.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов