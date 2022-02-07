https://ria.ru/20220207/kurorty-1771459326.html

Аналитики подсчитали, насколько выросли цены на российских курортах

Аналитики подсчитали, насколько выросли цены на российских курортах - РИА Новости, 07.02.2022

Аналитики подсчитали, насколько выросли цены на российских курортах

Аналитики российского сайта бронирования жилья изучили данные запросов пользователей на лето в Крыму, Краснодарском крае и Калининградской области и определили, РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:31

2022-02-07T18:31

2022-02-07T18:31

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

республика крым

краснодарский край

калининградская область

балтийское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751012855_0:176:2730:1712_1920x0_80_0_0_010b7dcaa29f25873ca101811b7eb216.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Аналитики российского сайта бронирования жилья изучили данные запросов пользователей на лето в Крыму, Краснодарском крае и Калининградской области и определили, насколько выросли цены на отдых у моря в этом году, сообщает Tvil.ru.Специалисты отметили заметное подорожание на Балтийском море: снять квартиру этим летом в Калининградской области можно в среднем за 3,9 тысячи рублей в сутки. Относительно прошлого сезона стоимость ночи увеличилась на 33 процента. В Крыму этот показатель стал больше на девять процентов. В Краснодарском крае — на пять, сейчас там забронировать отель или квартиру можно в среднем за 2,8 тысячи рублей. В Крыму — за 3,6 тысячи.При этом по росту спроса на лето курорты на Балтийском море опережают локации на Черном и Азовском морях. По статистике сервиса, относительно прошлогоднего сезона на 233 процента увеличился интерес к отдыху в Калининградской области. Тогда как поиск жилья для отпуска в Крыму и Краснодарском крае, хотя они и остаются востребованными у большинства туристов, — только на 13 процентов.

https://ria.ru/20220127/gretsiya-1769767592.html

республика крым

краснодарский край

калининградская область

балтийское море

черное море

азовское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, краснодарский край, калининградская область, балтийское море, черное море, азовское море, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море