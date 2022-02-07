Аналитики подсчитали, насколько выросли цены на российских курортах
Эксперты рассказали, летний отдых на каких российских курортах подорожал больше всего
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Аналитики российского сайта бронирования жилья изучили данные запросов пользователей на лето в Крыму, Краснодарском крае и Калининградской области и определили, насколько выросли цены на отдых у моря в этом году, сообщает Tvil.ru.
Специалисты отметили заметное подорожание на Балтийском море: снять квартиру этим летом в Калининградской области можно в среднем за 3,9 тысячи рублей в сутки. Относительно прошлого сезона стоимость ночи увеличилась на 33 процента.
Специалисты отметили заметное подорожание на Балтийском море: снять квартиру этим летом в Калининградской области можно в среднем за 3,9 тысячи рублей в сутки. Относительно прошлого сезона стоимость ночи увеличилась на 33 процента.
В Крыму этот показатель стал больше на девять процентов. В Краснодарском крае — на пять, сейчас там забронировать отель или квартиру можно в среднем за 2,8 тысячи рублей. В Крыму — за 3,6 тысячи.
При этом по росту спроса на лето курорты на Балтийском море опережают локации на Черном и Азовском морях. По статистике сервиса, относительно прошлогоднего сезона на 233 процента увеличился интерес к отдыху в Калининградской области. Тогда как поиск жилья для отпуска в Крыму и Краснодарском крае, хотя они и остаются востребованными у большинства туристов, — только на 13 процентов.
При этом по росту спроса на лето курорты на Балтийском море опережают локации на Черном и Азовском морях. По статистике сервиса, относительно прошлогоднего сезона на 233 процента увеличился интерес к отдыху в Калининградской области. Тогда как поиск жилья для отпуска в Крыму и Краснодарском крае, хотя они и остаются востребованными у большинства туристов, — только на 13 процентов.