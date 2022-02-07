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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220207/kurorty-1771459326.html
Аналитики подсчитали, насколько выросли цены на российских курортах
Аналитики подсчитали, насколько выросли цены на российских курортах - РИА Новости, 07.02.2022
Аналитики подсчитали, насколько выросли цены на российских курортах
Аналитики российского сайта бронирования жилья изучили данные запросов пользователей на лето в Крыму, Краснодарском крае и Калининградской области и определили, РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:31
2022-02-07T18:31
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
республика крым
краснодарский край
калининградская область
балтийское море
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Аналитики российского сайта бронирования жилья изучили данные запросов пользователей на лето в Крыму, Краснодарском крае и Калининградской области и определили, насколько выросли цены на отдых у моря в этом году, сообщает Tvil.ru.Специалисты отметили заметное подорожание на Балтийском море: снять квартиру этим летом в Калининградской области можно в среднем за 3,9 тысячи рублей в сутки. Относительно прошлого сезона стоимость ночи увеличилась на 33 процента. В Крыму этот показатель стал больше на девять процентов. В Краснодарском крае — на пять, сейчас там забронировать отель или квартиру можно в среднем за 2,8 тысячи рублей. В Крыму — за 3,6 тысячи.При этом по росту спроса на лето курорты на Балтийском море опережают локации на Черном и Азовском морях. По статистике сервиса, относительно прошлогоднего сезона на 233 процента увеличился интерес к отдыху в Калининградской области. Тогда как поиск жилья для отпуска в Крыму и Краснодарском крае, хотя они и остаются востребованными у большинства туристов, — только на 13 процентов.
https://ria.ru/20220127/gretsiya-1769767592.html
республика крым
краснодарский край
калининградская область
балтийское море
черное море
азовское море
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туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, краснодарский край, калининградская область, балтийское море, черное море, азовское море, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
18:31 07.02.2022
 
Аналитики подсчитали, насколько выросли цены на российских курортах

Эксперты рассказали, летний отдых на каких российских курортах подорожал больше всего

© РИА Новости / Ольга КабановаПляж поселка Янтарный, Калининградская область
Пляж поселка Янтарный, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Аналитики российского сайта бронирования жилья изучили данные запросов пользователей на лето в Крыму, Краснодарском крае и Калининградской области и определили, насколько выросли цены на отдых у моря в этом году, сообщает Tvil.ru.

Специалисты отметили заметное подорожание на Балтийском море: снять квартиру этим летом в Калининградской области можно в среднем за 3,9 тысячи рублей в сутки. Относительно прошлого сезона стоимость ночи увеличилась на 33 процента.
В Крыму этот показатель стал больше на девять процентов. В Краснодарском крае — на пять, сейчас там забронировать отель или квартиру можно в среднем за 2,8 тысячи рублей. В Крыму — за 3,6 тысячи.

При этом по росту спроса на лето курорты на Балтийском море опережают локации на Черном и Азовском морях. По статистике сервиса, относительно прошлогоднего сезона на 233 процента увеличился интерес к отдыху в Калининградской области. Тогда как поиск жилья для отпуска в Крыму и Краснодарском крае, хотя они и остаются востребованными у большинства туристов, — только на 13 процентов.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыРеспублика КрымКраснодарский крайКалининградская областьБалтийское мореЧерное мореАзовское морекуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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