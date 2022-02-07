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https://ria.ru/20220207/kurily-1771477861.html
Посол США в Токио поддержал Японию в вопросе принадлежности Южных Курил
Посол США в Токио поддержал Японию в вопросе принадлежности Южных Курил - РИА Новости, 07.02.2022
Посол США в Токио поддержал Японию в вопросе принадлежности Южных Курил
Посол США в Японии Рам Эмануэль вновь заявил о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:11
2022-02-07T14:11
в мире
сша
япония
россия
спор вокруг статуса курильских островов
курильские острова
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ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Посол США в Японии Рам Эмануэль вновь заявил о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов."Сегодня, 7 февраля, когда в Японии отмечается день северных территорий (как японцы называют южные острова Курильской гряды – ред.), хочу вновь прояснить: США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов. Наши волнения относительно действий России не новы. К сожалению, тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, тоже не нов", - заявил дипломат в видеопослании, размещенном на Twitter.День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.Ранее в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на общенациональном митинге за возвращение островов, заявил, что намерен продолжать упорные переговоры с Россией с целью заключения мирного договора на основании достигнутых ранее договоренностей. В свою очередь, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что предметом переговоров для Токио является принадлежность всех четырех островов.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
https://ria.ru/20220207/kurilskie_ostrova-1758763158.html
https://ria.ru/20220117/kurily-1768156535.html
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в мире, сша, япония, россия, спор вокруг статуса курильских островов, курильские острова
14:11 07.02.2022
 
Посол США в Токио поддержал Японию в вопросе принадлежности Южных Курил

Посол США в Токио Эмануэль: Вашингтон признает японский суверенитет над Южными Курилами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Посол США в Японии Рам Эмануэль вновь заявил о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов.
"Сегодня, 7 февраля, когда в Японии отмечается день северных территорий (как японцы называют южные острова Курильской гряды – ред.), хочу вновь прояснить: США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов. Наши волнения относительно действий России не новы. К сожалению, тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, тоже не нов", - заявил дипломат в видеопослании, размещенном на Twitter.
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
09:59Инфографика
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Ранее в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на общенациональном митинге за возвращение островов, заявил, что намерен продолжать упорные переговоры с Россией с целью заключения мирного договора на основании достигнутых ранее договоренностей. В свою очередь, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что предметом переговоров для Токио является принадлежность всех четырех островов.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 09:58
Глава МИД Японии надеется на прогресс в диалоге с Россией по Курилам
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 10:20
Японцы захотели получить ядерное оружие для переговоров с Россией
 
В миреСШАЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских острововКурильские острова
 
 
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