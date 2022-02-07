https://ria.ru/20220207/kurily-1771393603.html

В Японии проходят акции в "день северных территорий"

В Японии проходят акции в "день северных территорий" - РИА Новости, 07.02.2022

В Японии проходят акции в "день северных территорий"

Ультраправые организации в Японии проводят акции протеста в "день северных территорий", как японцы называют южные острова Курильской гряды. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:04

2022-02-07T08:04

2022-02-07T10:23

спор вокруг статуса курильских островов

в мире

кунашир (остров)

россия

япония

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ОСАКА, 7 фев – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Ультраправые организации в Японии проводят акции протеста в "день северных территорий", как японцы называют южные острова Курильской гряды.Как передает корреспондент РИА Новости, около девяти утра к генеральному консульству РФ в Осаке начали прибывать дополнительные наряды полиции, а также перекрываться часть дорог, ведущих к дипмиссии.Спустя примерно час, к воротам консульства подошёл представитель от собравшихся ультраправых организаций и зачитал манифест с призывом к России "вернуть незаконно оккупированные острова".После того как мужчина ушел, по кварталу, где расположено здание дипмиссии, начали ездить около десяти автомобилей и микроавтобусов, выкрашенных в черный или серый цвета и с установленными на них громкоговорителями, из которых доносился призыв к РФ вернуть острова.По всему кварталу были расставлены усиленные наряды полиции, которые пристально отслеживали движение автомобилей ультраправых, а при виде иностранца подходили к человеку и при необходимости провожали до места жительства или же ворот консульства.Несмотря на акцию протеста, ситуация мало отличается от обычной: движение пешеходов и транспорта осуществляется в штатном режиме. В непосредственной близости от консульства каких-либо пикетов или митингов замечено не было. Несмотря на это, полицейские несколько раз обращались к корреспонденту РИА Новости с просьбой соблюдать особую осторожность и не находиться в непосредственной близости от протестующих.Аналогичные акции протестов ежегодно проходят в этот день по всей Японии, в том числе у посольства России в Токио.Ранее посольство России в Японии предупредило о возможности "усиления на сей раз опасного и провокационного характера выступлений радикальных элементов" в ходе антироссийских акций 7 февраля и обратилось к проживающим в стране гражданам с просьбой проявлять осторожность и избегать мест выступлений японских националистов.День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

https://ria.ru/20220207/protest-1771389969.html

https://ria.ru/20211023/kurily-1755933779.html

https://ria.ru/20220117/kurily-1768156535.html

https://ria.ru/20211204/kurily-1762176518.html

https://ria.ru/20220207/kurilskie_ostrova-1758763158.html

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спор вокруг статуса курильских островов, в мире, кунашир (остров), россия, япония