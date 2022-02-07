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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220207/kovivak-1771529597.html
Минздрав разрешил третью фазу исследований "КовиВака" с участием детей
Минздрав разрешил третью фазу исследований "КовиВака" с участием детей - РИА Новости, 07.02.2022
Минздрав разрешил третью фазу исследований "КовиВака" с участием детей
Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "КовиВак" с участием детей, следует из данных реестра... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T17:57
2022-02-07T18:13
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "КовиВак" с участием детей, следует из данных реестра разрешений.В исследовании примут участие 1050 добровольцев. Завершить его планируется в декабре 2022 года, отмечается в реестре."КовиВак" — российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. Сейчас идет третья фаза клинических испытаний на людях, она должна закончиться 30 декабря 2022 года.Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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вакцина "ковивак", общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии
17:57 07.02.2022 (обновлено: 18:13 07.02.2022)
 
Минздрав разрешил третью фазу исследований "КовиВака" с участием детей

Минздрав разрешил третью фазу клинических исследований "КовиВака" с участием детей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Тулы вакциной "КовиВак"
Вакцинация жителей Тулы вакциной КовиВак - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вакцинация жителей Тулы вакциной "КовиВак"
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "КовиВак" с участием детей, следует из данных реестра разрешений.
"Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" с участием детей", — говорится в документе.
В исследовании примут участие 1050 добровольцев. Завершить его планируется в декабре 2022 года, отмечается в реестре.
"КовиВак" — российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. Сейчас идет третья фаза клинических испытаний на людях, она должна закончиться 30 декабря 2022 года.
Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной против коронавирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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