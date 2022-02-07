https://ria.ru/20220207/kovivak-1771529597.html

Минздрав разрешил третью фазу исследований "КовиВака" с участием детей

Минздрав разрешил третью фазу исследований "КовиВака" с участием детей - РИА Новости, 07.02.2022

Минздрав разрешил третью фазу исследований "КовиВака" с участием детей

Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "КовиВак" с участием детей, следует из данных реестра... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T17:57

2022-02-07T17:57

2022-02-07T18:13

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "КовиВак" с участием детей, следует из данных реестра разрешений.В исследовании примут участие 1050 добровольцев. Завершить его планируется в декабре 2022 года, отмечается в реестре."КовиВак" — российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. Сейчас идет третья фаза клинических испытаний на людях, она должна закончиться 30 декабря 2022 года.Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20211120/privivka-1759826235.html

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