https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771379416.html

Названы напитки для восстановления после COVID-19

Названы напитки для восстановления после COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2022

Названы напитки для восстановления после COVID-19

Какие напитки противопоказаны после COVID-19, а какие, наоборот, помогут организму восстановиться после перенесенной инфекции, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T04:10

2022-02-07T04:10

2022-02-07T11:38

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

россия

здоровье

анжелика дюваль

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Какие напитки противопоказаны после COVID-19, а какие, наоборот, помогут организму восстановиться после перенесенной инфекции, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль.Во время болезни основным напитком должна быть вода, она же остается базовым питьем и в период восстановления после коронавирусной инфекции, отметила Дюваль. Однако чтобы быстрее набраться сил, можно дополнить рацион полезными морсами и настоями. Для приготовления морсов диетолог порекомендовала использовать облепиху и клюкву.Кипятить напиток не нужно, иначе не удастся сохранить в нем достаточное для лечебного эффекта количество витаминов. По словам диетолога, помимо морсов, терапевтическим действием обладают настои на основе зеленого чая. В состав такого напитка могут входить как клюква, так и некоторые фрукты."Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовые ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры. Дайте настояться такому напитку минут 40-50 и пейте его в течение дня", — сказала врач.Если питье остынет, можно разбавить его теплой водой, но опять-таки не кипятком, предупредила она. От некоторых напитков в период восстановления после COVID-19 лучше отказаться, продолжила диетолог. Прежде всего в "список запрещенных" стоит внести черный чай и крепкий кофе.Чтобы предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции, после которого организму придется долго восстанавливаться, лучше сделать прививку.

https://ria.ru/20200614/1572898356.html

https://ria.ru/20210110/son-1592436213.html

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общество, коронавирус covid-19, россия, здоровье, анжелика дюваль