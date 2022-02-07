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Названы напитки для восстановления после COVID-19
Названы напитки для восстановления после COVID-19 - РИА Новости, 07.02.2022
Названы напитки для восстановления после COVID-19
Какие напитки противопоказаны после COVID-19, а какие, наоборот, помогут организму восстановиться после перенесенной инфекции, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T04:10
2022-02-07T11:38
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
россия
здоровье
анжелика дюваль
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Какие напитки противопоказаны после COVID-19, а какие, наоборот, помогут организму восстановиться после перенесенной инфекции, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль.Во время болезни основным напитком должна быть вода, она же остается базовым питьем и в период восстановления после коронавирусной инфекции, отметила Дюваль. Однако чтобы быстрее набраться сил, можно дополнить рацион полезными морсами и настоями. Для приготовления морсов диетолог порекомендовала использовать облепиху и клюкву.Кипятить напиток не нужно, иначе не удастся сохранить в нем достаточное для лечебного эффекта количество витаминов. По словам диетолога, помимо морсов, терапевтическим действием обладают настои на основе зеленого чая. В состав такого напитка могут входить как клюква, так и некоторые фрукты."Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовые ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры. Дайте настояться такому напитку минут 40-50 и пейте его в течение дня", — сказала врач.Если питье остынет, можно разбавить его теплой водой, но опять-таки не кипятком, предупредила она. От некоторых напитков в период восстановления после COVID-19 лучше отказаться, продолжила диетолог. Прежде всего в "список запрещенных" стоит внести черный чай и крепкий кофе.Чтобы предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции, после которого организму придется долго восстанавливаться, лучше сделать прививку.
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общество, коронавирус covid-19, россия, здоровье, анжелика дюваль
04:10 07.02.2022 (обновлено: 11:38 07.02.2022)
 
Названы напитки для восстановления после COVID-19

Врач Дюваль: для восстановления от COVID-19 лучше повременить с черным чаем и крепким кофе

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале для больных COVID-19
Врачи в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Врачи в госпитале для больных COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Какие напитки противопоказаны после COVID-19, а какие, наоборот, помогут организму восстановиться после перенесенной инфекции, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль.
Во время болезни основным напитком должна быть вода, она же остается базовым питьем и в период восстановления после коронавирусной инфекции, отметила Дюваль. Однако чтобы быстрее набраться сил, можно дополнить рацион полезными морсами и настоями. Для приготовления морсов диетолог порекомендовала использовать облепиху и клюкву.
"Берем два литра воды, доводим до 80 градусов и помещаем туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. Чтобы была сладость, советую добавлять клубнику: клубника и облепиха, клубника и клюква. После этого можно воспользоваться блендером или толкушкой для картофеля, и получится здоровый, живой морс", — объяснила Дюваль.
Кипятить напиток не нужно, иначе не удастся сохранить в нем достаточное для лечебного эффекта количество витаминов. По словам диетолога, помимо морсов, терапевтическим действием обладают настои на основе зеленого чая. В состав такого напитка могут входить как клюква, так и некоторые фрукты.
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"Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовые ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры. Дайте настояться такому напитку минут 40-50 и пейте его в течение дня", — сказала врач.
Если питье остынет, можно разбавить его теплой водой, но опять-таки не кипятком, предупредила она. От некоторых напитков в период восстановления после COVID-19 лучше отказаться, продолжила диетолог. Прежде всего в "список запрещенных" стоит внести черный чай и крепкий кофе.

"Также в список запрещенных я бы внесла сладкие газированные напитки, пакетированные соки. Лучше готовить это (соки.— Прим. ред.) дома", — посоветовала Дюваль.

Чтобы предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции, после которого организму придется долго восстанавливаться, лучше сделать прививку.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеАнжелика Дюваль
 
 
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