"К трем годам я потерял слух": Корчевников о детском заболевании
Корчевников рассказал о потере слуха в детстве из-за менингита
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"Экс-ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Борис Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем в детстве. В студии программы "Судьба человека" они вместе с гостем Андреем Соколовым обсудили свои заболевания менингитом.
"На самом деле, у меня сейчас мурашки по коже, потому что у меня тоже был менингит в младенчестве. Действительно, с тяжелыми последствиями он часто бывает. Все мои проблемы со здоровьем в будущем… К трем годам я потерял слух на одном ухе совершенно. Вероятнее всего, это из-за пережитого менингита", – признался Корчевников.
Ранее певица Алиса Мон рассказывала о проблемах со слухом у ведущего.
"У Бориса со слухом проблемы серьезные. На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам — вопросы идут на четырех мониторах. Представляете, как это сложно?" – говорила Мон.
Несколько лет назад Корчевников перенес трепанацию черепа из-за опухоли возле слухового нерва. Он вспоминал, что пытался пересмотреть свою жизнь и понять, почему именно с ним случилась болезнь.
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