https://ria.ru/20220207/korchevnikov-1771435037.html

"К трем годам я потерял слух": Корчевников о детском заболевании

"К трем годам я потерял слух": Корчевников о детском заболевании - РИА Новости, 07.02.2022

"К трем годам я потерял слух": Корчевников о детском заболевании

Борис Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем в детстве. В студии программы "Судьба человека" они вместе с гостем Андреем Соколовым обсудили свои... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:45

2022-02-07T11:45

2022-02-07T11:45

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

борис корчевников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728559316_0:271:2048:1423_1920x0_80_0_0_3fbb1ac0ccdd60d00fa2f2158934d40b.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Борис Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем в детстве. В студии программы "Судьба человека" они вместе с гостем Андреем Соколовым обсудили свои заболевания менингитом.Ранее певица Алиса Мон рассказывала о проблемах со слухом у ведущего.Несколько лет назад Корчевников перенес трепанацию черепа из-за опухоли возле слухового нерва. Он вспоминал, что пытался пересмотреть свою жизнь и понять, почему именно с ним случилась болезнь.

https://ria.ru/20210820/korchevnikov-1746525143.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, борис корчевников