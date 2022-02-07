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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220207/korchevnikov-1771435037.html
"К трем годам я потерял слух": Корчевников о детском заболевании
"К трем годам я потерял слух": Корчевников о детском заболевании - РИА Новости, 07.02.2022
"К трем годам я потерял слух": Корчевников о детском заболевании
Борис Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем в детстве. В студии программы "Судьба человека" они вместе с гостем Андреем Соколовым обсудили свои... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:45
2022-02-07T11:45
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
борис корчевников
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Борис Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем в детстве. В студии программы "Судьба человека" они вместе с гостем Андреем Соколовым обсудили свои заболевания менингитом.Ранее певица Алиса Мон рассказывала о проблемах со слухом у ведущего.Несколько лет назад Корчевников перенес трепанацию черепа из-за опухоли возле слухового нерва. Он вспоминал, что пытался пересмотреть свою жизнь и понять, почему именно с ним случилась болезнь.
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шоу-бизнес, знаменитости, борис корчевников
11:45 07.02.2022
 
"К трем годам я потерял слух": Корчевников о детском заболевании

Корчевников рассказал о потере слуха в детстве из-за менингита

© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"Экс-ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска
Экс-ведущий Прямого эфира Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Борис Корчевников рассказал о проблемах со здоровьем в детстве. В студии программы "Судьба человека" они вместе с гостем Андреем Соколовым обсудили свои заболевания менингитом.

"На самом деле, у меня сейчас мурашки по коже, потому что у меня тоже был менингит в младенчестве. Действительно, с тяжелыми последствиями он часто бывает. Все мои проблемы со здоровьем в будущем… К трем годам я потерял слух на одном ухе совершенно. Вероятнее всего, это из-за пережитого менингита", – признался Корчевников.

Ранее певица Алиса Мон рассказывала о проблемах со слухом у ведущего.

"У Бориса со слухом проблемы серьезные. На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам — вопросы идут на четырех мониторах. Представляете, как это сложно?" – говорила Мон.

Несколько лет назад Корчевников перенес трепанацию черепа из-за опухоли возле слухового нерва. Он вспоминал, что пытался пересмотреть свою жизнь и понять, почему именно с ним случилась болезнь.
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