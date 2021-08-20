"Я здорово болел": Корчевников рассказал о переживаниях из-за недуга

"Я здорово болел. Я помню, как стоял, как на каком-то суде, когда это со мной произошло. И все равно спрашиваешь себя: "Почему это случилось?". Если не дурацкий вопрос "За что?", то хотя бы "Для чего?". Неизбежно начинаешь проживать свою жизнь и какие-то оценки в ней проставлять, пытаться понять, что в ней было так, а не иначе, в чем я был очень неправ? В чем оступился?", – поделился ведущий.