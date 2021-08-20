https://ria.ru/20210820/korchevnikov-1746525143.html
"Я здорово болел": Корчевников рассказал о переживаниях из-за недуга
"Я здорово болел": Корчевников рассказал о переживаниях из-за недуга - РИА Новости, 20.08.2021
"Я здорово болел": Корчевников рассказал о переживаниях из-за недуга
Телеведущий Борис Корчевников в передаче "Судьба человека" рассказал о своих переживаниях из-за болезни. Несколько лет назад он перенес трепанацию черепа из-за... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:54
2021-08-20T13:54
2021-08-20T13:54
шоубиз
здоровье
борис корчевников
знаменитости
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Телеведущий Борис Корчевников в передаче "Судьба человека" рассказал о своих переживаниях из-за болезни. Несколько лет назад он перенес трепанацию черепа из-за опухоли возле слухового нерва.Корчевников вспомнил, что пытался пересмотреть свою жизнь и понять, почему именно с ним случилась болезнь.После операции у Корчевникова начались осложнения. Певица Алиса Мон ранее заявляла, что у Бориса появились серьезные проблемы со слухом. Ведущий вынужден вести программу с целой командой помощников.
https://ria.ru/20210618/korchevnikov-1737527467.html
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здоровье, борис корчевников, знаменитости