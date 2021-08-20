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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210820/korchevnikov-1746525143.html
"Я здорово болел": Корчевников рассказал о переживаниях из-за недуга
"Я здорово болел": Корчевников рассказал о переживаниях из-за недуга - РИА Новости, 20.08.2021
"Я здорово болел": Корчевников рассказал о переживаниях из-за недуга
Телеведущий Борис Корчевников в передаче "Судьба человека" рассказал о своих переживаниях из-за болезни. Несколько лет назад он перенес трепанацию черепа из-за... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:54
2021-08-20T13:54
шоубиз
здоровье
борис корчевников
знаменитости
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Телеведущий Борис Корчевников в передаче "Судьба человека" рассказал о своих переживаниях из-за болезни. Несколько лет назад он перенес трепанацию черепа из-за опухоли возле слухового нерва.Корчевников вспомнил, что пытался пересмотреть свою жизнь и понять, почему именно с ним случилась болезнь.После операции у Корчевникова начались осложнения. Певица Алиса Мон ранее заявляла, что у Бориса появились серьезные проблемы со слухом. Ведущий вынужден вести программу с целой командой помощников.
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здоровье, борис корчевников, знаменитости
13:54 20.08.2021
 

"Я здорово болел": Корчевников рассказал о переживаниях из-за недуга

© @Россия 1/YouTubeСудьба Владимира Лёвкина. "Я простил тех, кто мне не помог". Кадр видео
Судьба Владимира Лёвкина. Я простил тех, кто мне не помог. Кадр видео
© @Россия 1/YouTube
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Телеведущий Борис Корчевников в передаче "Судьба человека" рассказал о своих переживаниях из-за болезни. Несколько лет назад он перенес трепанацию черепа из-за опухоли возле слухового нерва.
Корчевников вспомнил, что пытался пересмотреть свою жизнь и понять, почему именно с ним случилась болезнь.

"Я здорово болел. Я помню, как стоял, как на каком-то суде, когда это со мной произошло. И все равно спрашиваешь себя: "Почему это случилось?". Если не дурацкий вопрос "За что?", то хотя бы "Для чего?". Неизбежно начинаешь проживать свою жизнь и какие-то оценки в ней проставлять, пытаться понять, что в ней было так, а не иначе, в чем я был очень неправ? В чем оступился?", – поделился ведущий.

После операции у Корчевникова начались осложнения. Певица Алиса Мон ранее заявляла, что у Бориса появились серьезные проблемы со слухом. Ведущий вынужден вести программу с целой командой помощников.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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