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Петербургский суд продлил Хованскому запрет на использование интернета
Петербургский суд продлил Хованскому запрет на использование интернета - РИА Новости, 07.02.2022
Петербургский суд продлил Хованскому запрет на использование интернета
Суд в Петербурге по 8 апреля продлил обвиненному в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий, которое... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:29
2022-02-07T18:44
юрий хованский
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Суд в Петербурге по 8 апреля продлил обвиненному в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий, которое включает запрет на использование интернета, сообщили в объединенной пресс-службе судов."Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому сроком по 08.04.2022", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов. Уточняется, что Хованский просил не продлевать меру или исключить запрет на использование интернета, но суд ему отказал.В конце декабря Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более полугода, избрав до 8 февраля ему запрет определенных действий. Из здания суда блогер отправился домой.Блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено выходить из дома с 18.00 до 10.00 без письменного разрешения следователя, подходить ближе, чем на 300 метров, к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую поводом для уголовного дела.Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления. Блогеру запрещено общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено - с близкими родственниками и сожительницей.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
https://ria.ru/20211229/khovanskiy-1766027667.html
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юрий хованский, происшествия, санкт-петербург
18:29 07.02.2022 (обновлено: 18:44 07.02.2022)
 
Петербургский суд продлил Хованскому запрет на использование интернета

Петербургский суд продлил блогеру Хованскому запрет на использование интернета до 8 апреля

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБлогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Суд в Петербурге по 8 апреля продлил обвиненному в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий, которое включает запрет на использование интернета, сообщили в объединенной пресс-службе судов.
"Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому сроком по 08.04.2022", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов. Уточняется, что Хованский просил не продлевать меру или исключить запрет на использование интернета, но суд ему отказал.
Видеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 16:16
Следователь объяснил изменение меры пресечения блогеру Хованскому
В конце декабря Куйбышевский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения Хованскому, который находился в СИЗО более полугода, избрав до 8 февраля ему запрет определенных действий. Из здания суда блогер отправился домой.
Блогер обязан являться по вызовам следователя и суда. Ему запрещено выходить из дома с 18.00 до 10.00 без письменного разрешения следователя, подходить ближе, чем на 300 метров, к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую поводом для уголовного дела.
Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления. Блогеру запрещено общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами. Разрешено - с близкими родственниками и сожительницей.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье "Оправдание терроризма" из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов. Молодому человеку грозит максимально до семи лет лишения свободы, но возможен и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября 2021, 15:42
Защита блогера Хованского пожаловалась в прокуратуру на давление следствия
 
Юрий ХованскийПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
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