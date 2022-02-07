Токаев подтвердил приверженность Казахстана развитию связей с Евросоюзом
Глава Казахстана Токаев подтвердил приверженность развитию тесных связей с Евросоюзом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 7 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакала обсудили развитие стратегического партнерства между республикой и ЕС, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
"Президент отметил, что Казахстан придает важное значение дальнейшему развитию стратегического партнерства с Европейским союзом. Касым-Жомарт Токаев передал слова признательности президенту Европейского совета Шарлю Мишелю за высказанную им в ходе видеовстречи 10 января поддержку нашей страны и твердый настрой на укрепление сотрудничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров Токаев рассказал о январских событиях. Он заявил, что генеральной прокуратуре дано поручение провести "тщательное и справедливое расследование произошедшего". Президент подчеркнул, что соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для всех ветвей казахстанской власти, поясняется в сообщении.
По данным пресс-службы, глава государства также проинформировал о планах по модернизации политической системы и реализации нового экономического курса, направленного на выправление социальных диспропорций и диверсификацию национальной экономики.
"Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность развитию тесных связей с Европейским союзом по всем направлениям сотрудничества и намерение в полном объеме реализовать достигнутые ранее договоренности", - подчеркивается в сообщении.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.