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Токаев подтвердил приверженность Казахстана развитию связей с Евросоюзом
Токаев подтвердил приверженность Казахстана развитию связей с Евросоюзом - РИА Новости, 07.02.2022
Токаев подтвердил приверженность Казахстана развитию связей с Евросоюзом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакала обсудили развитие стратегического... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:53
2022-02-07T15:53
в мире
касым-жомарт токаев
шарль мишель
брюссель
актау
жанаозен
евросоюз
европейский совет
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НУР-СУЛТАН, 7 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакала обсудили развитие стратегического партнерства между республикой и ЕС, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства."Президент отметил, что Казахстан придает важное значение дальнейшему развитию стратегического партнерства с Европейским союзом. Касым-Жомарт Токаев передал слова признательности президенту Европейского совета Шарлю Мишелю за высказанную им в ходе видеовстречи 10 января поддержку нашей страны и твердый настрой на укрепление сотрудничества", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе переговоров Токаев рассказал о январских событиях. Он заявил, что генеральной прокуратуре дано поручение провести "тщательное и справедливое расследование произошедшего". Президент подчеркнул, что соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для всех ветвей казахстанской власти, поясняется в сообщении.По данным пресс-службы, глава государства также проинформировал о планах по модернизации политической системы и реализации нового экономического курса, направленного на выправление социальных диспропорций и диверсификацию национальной экономики.В свою очередь Хакала сообщила о заинтересованности Брюсселя в развитии отношений с Казахстаном. "Она заверила, что Евросоюз всецело поддерживает политику реформ президента и заинтересован в процветании и стабильности Казахстана", - информирует пресс-служба.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/nazarbaev-1771488660.html
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в мире, касым-жомарт токаев, шарль мишель, брюссель, актау, жанаозен, евросоюз, европейский совет, оон, казахстан
15:53 07.02.2022
 
Токаев подтвердил приверженность Казахстана развитию связей с Евросоюзом

Глава Казахстана Токаев подтвердил приверженность развитию тесных связей с Евросоюзом

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 7 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакала обсудили развитие стратегического партнерства между республикой и ЕС, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
"Президент отметил, что Казахстан придает важное значение дальнейшему развитию стратегического партнерства с Европейским союзом. Касым-Жомарт Токаев передал слова признательности президенту Европейского совета Шарлю Мишелю за высказанную им в ходе видеовстречи 10 января поддержку нашей страны и твердый настрой на укрепление сотрудничества", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе переговоров Токаев рассказал о январских событиях. Он заявил, что генеральной прокуратуре дано поручение провести "тщательное и справедливое расследование произошедшего". Президент подчеркнул, что соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для всех ветвей казахстанской власти, поясняется в сообщении.
По данным пресс-службы, глава государства также проинформировал о планах по модернизации политической системы и реализации нового экономического курса, направленного на выправление социальных диспропорций и диверсификацию национальной экономики.
"Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность развитию тесных связей с Европейским союзом по всем направлениям сотрудничества и намерение в полном объеме реализовать достигнутые ранее договоренности", - подчеркивается в сообщении.
В свою очередь Хакала сообщила о заинтересованности Брюсселя в развитии отношений с Казахстаном. "Она заверила, что Евросоюз всецело поддерживает политику реформ президента и заинтересован в процветании и стабильности Казахстана", - информирует пресс-служба.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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В миреКасым-Жомарт ТокаевШарль МишельБрюссельАктауЖанаозенЕвросоюзЕвропейский советООНКазахстан
 
 
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