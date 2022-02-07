В Казахстане арестовали экс-зампреда комитета нацбезопасности Ергожина
Экс-зампреда комитета нацбезопасности Казахстана Ергожина арестовали по делу о госизмене
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкРезиденция президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Резиденция президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 7 фев - РИА Новости. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Даулета Ергожина по делу о государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, сообщила пресс-служба комитета.
КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. В конце января стало известно, что Масимов и Садыкулов арестованы, вопрос избрания меры пресечения в отношении Ергожина еще рассматривался.
"Да, подтверждаем", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы КНБ в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что в отношении Ергожина также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
КНБ ранее сообщил, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют "превышение власти или должностных полномочий "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям". Материалам уголовного дела присвоен гриф "совершенно секретно".