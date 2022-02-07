Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/kazakhstan-1771412166.html
В Казахстане арестовали экс-зампреда комитета нацбезопасности Ергожина
В Казахстане арестовали экс-зампреда комитета нацбезопасности Ергожина - РИА Новости, 07.02.2022
В Казахстане арестовали экс-зампреда комитета нацбезопасности Ергожина
Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ)... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:55
2022-02-07T09:55
в мире
карим масимов
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766955020_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_61596ac55b702f2097c1b1e680d50378.jpg
АЛМА-АТА, 7 фев - РИА Новости. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Даулета Ергожина по делу о государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, сообщила пресс-служба комитета.КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. В конце января стало известно, что Масимов и Садыкулов арестованы, вопрос избрания меры пресечения в отношении Ергожина еще рассматривался."Да, подтверждаем", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы КНБ в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что в отношении Ергожина также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.КНБ ранее сообщил, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют "превышение власти или должностных полномочий "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям". Материалам уголовного дела присвоен гриф "совершенно секретно".
https://ria.ru/20220206/kazakhstan-1771349053.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/kazakhstan-1770801681.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766955020_914:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_7db96355a07a53ea87079e6257df944e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, карим масимов, казахстан
09:55 07.02.2022
 
В Казахстане арестовали экс-зампреда комитета нацбезопасности Ергожина

Экс-зампреда комитета нацбезопасности Казахстана Ергожина арестовали по делу о госизмене

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкРезиденция президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
Резиденция президента Казахстана Акорда в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
Резиденция президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 7 фев - РИА Новости. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Даулета Ергожина по делу о государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, сообщила пресс-служба комитета.
КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. В конце января стало известно, что Масимов и Садыкулов арестованы, вопрос избрания меры пресечения в отношении Ергожина еще рассматривался.
Дорожные знаки поврежденные в результате пожара на улице рядом с монументом Независимости на площади Республики в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 17:57
В двух регионах Казахстана отменят "оранжевый" уровень угрозы терроризма
"Да, подтверждаем", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы КНБ в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что в отношении Ергожина также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
КНБ ранее сообщил, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют "превышение власти или должностных полномочий "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям". Материалам уголовного дела присвоен гриф "совершенно секретно".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 10:14В мире
Президент Казахстана назначил командующего силами спецопераций
 
В миреКарим МасимовКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала