https://ria.ru/20220207/ingosstrakh-1771502776.html

"Ингосстрах": объем онлайн урегулирования по каско удвоился за 2021 год

"Ингосстрах": объем онлайн урегулирования по каско удвоился за 2021 год - РИА Новости, 07.02.2022

"Ингосстрах": объем онлайн урегулирования по каско удвоился за 2021 год

Количество заявок от клиентов "Ингосстраха" в сервисе удаленного урегулирования убытков по каско в мобильном приложении IngoMobile (4+) в 2021 году составило... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:04

2022-02-07T16:04

2022-02-07T16:04

новости компаний - экономика

ингосстрах

каско

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Количество заявок от клиентов "Ингосстраха" в сервисе удаленного урегулирования убытков по каско в мобильном приложении IngoMobile (4+) в 2021 году составило почти 40,5 тысяч случаев, вдвое превысив показатели предыдущего года, сообщает страховщик."На сегодняшний день более 35% убытков по договорам автокаско физических лиц заявляются онлайн. Удаленно урегулировать страховой случай по каско могут жители по всей России", - отметили в компании.Приложение поддерживает большинство вариантов оформления ДТП: по европротоколу, справке из ГИБДД и другими способами. В приложении создается убыток, затем страховая компания информирует клиента о согласовании и формирует направление на ремонт. Пользователь может выбрать подходящую СТОА прямо в приложении. Весь цикл удаленного урегулирования убытков в этом случае занимает максимум один рабочий час.Активнее всего онлайн сервисом пользуются клиенты в возрасте 36-45 лет (примерно 31% случаев) и 46-55 лет (22%). Клиенты в возрасте 18-25 лет составляют более 9% случаев, 26-35 лет и старше 55 лет – около 19%. Наиболее часто убытки онлайн в этом канале урегулирования заявляют автовладельцы из Москвы (52%), Санкт-Петербурга (15%), Московской области (10%). Наиболее частыми причинами обращений по каско стали мелкие ДТП (45%) и повреждения лобовых стекол (28%)."В 2021 году самый быстрый ответ на заявление об убытке по каско клиент получил в IngoMobile через 4 минуты. В приложении встроена система контроля сроков принятия решений, в личном кабинете отображается информация о текущем статусе урегулирования убытка. Кроме этого, "Ингосстрах" предоставляет возможность инспекции процесса приемки автомобиля, что особенно актуально после сложных и объемных ремонтов. В компании есть специализированное структурное подразделение для мониторинга сроков урегулирования и производства ремонта", – приводятся в сообщении слова директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Максима Дмитриева.

https://ria.ru/20210615/ingosstrakh-1737125927.html

https://ria.ru/20211216/strakhovanie-1764096250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, ингосстрах, каско