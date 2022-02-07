"Ингосстрах": объем онлайн урегулирования по каско удвоился за 2021 год
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Количество заявок от клиентов "Ингосстраха" в сервисе удаленного урегулирования убытков по каско в мобильном приложении IngoMobile (4+) в 2021 году составило почти 40,5 тысяч случаев, вдвое превысив показатели предыдущего года, сообщает страховщик.
"На сегодняшний день более 35% убытков по договорам автокаско физических лиц заявляются онлайн. Удаленно урегулировать страховой случай по каско могут жители по всей России", - отметили в компании.
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Приложение поддерживает большинство вариантов оформления ДТП: по европротоколу, справке из ГИБДД и другими способами. В приложении создается убыток, затем страховая компания информирует клиента о согласовании и формирует направление на ремонт. Пользователь может выбрать подходящую СТОА прямо в приложении. Весь цикл удаленного урегулирования убытков в этом случае занимает максимум один рабочий час.
Активнее всего онлайн сервисом пользуются клиенты в возрасте 36-45 лет (примерно 31% случаев) и 46-55 лет (22%). Клиенты в возрасте 18-25 лет составляют более 9% случаев, 26-35 лет и старше 55 лет – около 19%. Наиболее часто убытки онлайн в этом канале урегулирования заявляют автовладельцы из Москвы (52%), Санкт-Петербурга (15%), Московской области (10%). Наиболее частыми причинами обращений по каско стали мелкие ДТП (45%) и повреждения лобовых стекол (28%).
"В 2021 году самый быстрый ответ на заявление об убытке по каско клиент получил в IngoMobile через 4 минуты. В приложении встроена система контроля сроков принятия решений, в личном кабинете отображается информация о текущем статусе урегулирования убытка. Кроме этого, "Ингосстрах" предоставляет возможность инспекции процесса приемки автомобиля, что особенно актуально после сложных и объемных ремонтов. В компании есть специализированное структурное подразделение для мониторинга сроков урегулирования и производства ремонта", – приводятся в сообщении слова директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Максима Дмитриева.
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