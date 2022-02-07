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Дело Фургала поступило в подмосковный суд
Дело Фургала поступило в подмосковный суд - РИА Новости, 07.02.2022
Дело Фургала поступило в подмосковный суд
Дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступило в Люберецкий суд Подмосковья, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:54
2022-02-07T11:54
происшествия
хабаровск
россия
амурская область
сергей фургал
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступило в Люберецкий суд Подмосковья, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.Верховный суд РФ 11 ноября удовлетворил ходатайство прокуратуры и направил дело Фургала в Люберецкий городской суд, защита настаивала на проведении процесса если не в Хабаровске, то в соседних регионах – ЕАО или Амурской области."Дело поступило в суд, но пока еще не расписано судье. Мы пока не знаем, кому везти ордера и у кого получать разрешения на свидание. Пока в деле бюрократическая пауза", - сказал адвокат.Он надеется, что в ближайшие дни станет известно, кто же из судей возьмется за дело. "Будет назначена дата предварительного слушания, а затем начнется процедура отбора присяжных. Мы уже на старте", - отметил Кожемякин.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает.
https://ria.ru/20211130/delo-1761546894.html
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происшествия, хабаровск, россия, амурская область, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала
11:54 07.02.2022
 
Дело Фургала поступило в подмосковный суд

Дело хабаровского экс-губернатора Фургала поступило в подмосковный суд

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступило в Люберецкий суд Подмосковья, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.
Верховный суд РФ 11 ноября удовлетворил ходатайство прокуратуры и направил дело Фургала в Люберецкий городской суд, защита настаивала на проведении процесса если не в Хабаровске, то в соседних регионах – ЕАО или Амурской области.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу
"Дело поступило в суд, но пока еще не расписано судье. Мы пока не знаем, кому везти ордера и у кого получать разрешения на свидание. Пока в деле бюрократическая пауза", - сказал адвокат.
Он надеется, что в ближайшие дни станет известно, кто же из судей возьмется за дело. "Будет назначена дата предварительного слушания, а затем начнется процедура отбора присяжных. Мы уже на старте", - отметил Кожемякин.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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Суд оставил Фургала в СИЗО
 
ПроисшествияХабаровскРоссияАмурская областьСергей ФургалУголовное дело Сергея Фургала
 
 
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