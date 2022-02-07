Дело Фургала поступило в подмосковный суд
Дело хабаровского экс-губернатора Фургала поступило в подмосковный суд
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступило в Люберецкий суд Подмосковья, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.
Верховный суд РФ 11 ноября удовлетворил ходатайство прокуратуры и направил дело Фургала в Люберецкий городской суд, защита настаивала на проведении процесса если не в Хабаровске, то в соседних регионах – ЕАО или Амурской области.
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"Дело поступило в суд, но пока еще не расписано судье. Мы пока не знаем, кому везти ордера и у кого получать разрешения на свидание. Пока в деле бюрократическая пауза", - сказал адвокат.
Он надеется, что в ближайшие дни станет известно, кто же из судей возьмется за дело. "Будет назначена дата предварительного слушания, а затем начнется процедура отбора присяжных. Мы уже на старте", - отметил Кожемякин.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает.
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