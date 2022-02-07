https://ria.ru/20220207/furgal-1771442447.html

Дело Фургала поступило в подмосковный суд

Дело Фургала поступило в подмосковный суд - РИА Новости, 07.02.2022

Дело Фургала поступило в подмосковный суд

Дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступило в Люберецкий суд Подмосковья, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:54

2022-02-07T11:54

2022-02-07T11:54

происшествия

хабаровск

россия

амурская область

сергей фургал

уголовное дело сергея фургала

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599746065_0:6:955:543_1920x0_80_0_0_7c39e73b9186f633dabb0a6cfada2b9e.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступило в Люберецкий суд Подмосковья, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.Верховный суд РФ 11 ноября удовлетворил ходатайство прокуратуры и направил дело Фургала в Люберецкий городской суд, защита настаивала на проведении процесса если не в Хабаровске, то в соседних регионах – ЕАО или Амурской области."Дело поступило в суд, но пока еще не расписано судье. Мы пока не знаем, кому везти ордера и у кого получать разрешения на свидание. Пока в деле бюрократическая пауза", - сказал адвокат.Он надеется, что в ближайшие дни станет известно, кто же из судей возьмется за дело. "Будет назначена дата предварительного слушания, а затем начнется процедура отбора присяжных. Мы уже на старте", - отметил Кожемякин.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает.

https://ria.ru/20211130/delo-1761546894.html

https://ria.ru/20211109/furgal-1758264366.html

хабаровск

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровск, россия, амурская область, сергей фургал, уголовное дело сергея фургала