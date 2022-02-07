https://ria.ru/20220207/forum-1771503218.html
Президент Египта намерен принять участие в ПМЭФ
Президент Египта намерен принять участие в ПМЭФ - РИА Новости, 07.02.2022
Президент Египта намерен принять участие в ПМЭФ
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен принять участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:05
2022-02-07T16:05
2022-02-07T16:05
александр беглов
абдель фаттах ас-сиси
каир (город)
россия
египет
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727872030_153:0:2878:1533_1920x0_80_0_0_c94fcf72ee8effe5cadec9f0f6183149.jpg
КАИР, 7 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен принять участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.По словам посла, ожидается, что 2022 год будет очень насыщенным по части российско-египетских отношений."В частности, Египет станет главным гостем юбилейного – 25-го – Петербургского международного экономического форума. Президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси уже подтвердил намерение посетить Россию для участия в этом мероприятии", - сообщил Борисенко.Посол также сообщил, что в Каире должны пройти консультации министров иностранных дел и министров обороны РФ и Египта в формате "2+2".Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости сообщил, что власти города совместно с федеральными органами прорабатывают повестку ПМЭФ и план мероприятий на 15-18 июня 2022 года.
https://ria.ru/20211217/chernyshenko-1764320198.html
https://ria.ru/20211130/forum-1761486014.html
каир (город)
россия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727872030_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_a67431fdf512dfa935c80d84ff668d72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр беглов, абдель фаттах ас-сиси, каир (город), россия, египет, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
Президент Египта намерен принять участие в ПМЭФ
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен принять участие в юбилейном ПМЭФ