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Президент Египта намерен принять участие в ПМЭФ
Президент Египта намерен принять участие в ПМЭФ - РИА Новости, 07.02.2022
Президент Египта намерен принять участие в ПМЭФ
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен принять участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:05
2022-02-07T16:05
александр беглов
абдель фаттах ас-сиси
каир (город)
россия
египет
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
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КАИР, 7 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен принять участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.По словам посла, ожидается, что 2022 год будет очень насыщенным по части российско-египетских отношений."В частности, Египет станет главным гостем юбилейного – 25-го – Петербургского международного экономического форума. Президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси уже подтвердил намерение посетить Россию для участия в этом мероприятии", - сообщил Борисенко.Посол также сообщил, что в Каире должны пройти консультации министров иностранных дел и министров обороны РФ и Египта в формате "2+2".Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости сообщил, что власти города совместно с федеральными органами прорабатывают повестку ПМЭФ и план мероприятий на 15-18 июня 2022 года.
https://ria.ru/20211217/chernyshenko-1764320198.html
https://ria.ru/20211130/forum-1761486014.html
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александр беглов, абдель фаттах ас-сиси, каир (город), россия, египет, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
16:05 07.02.2022
 
Президент Египта намерен принять участие в ПМЭФ

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен принять участие в юбилейном ПМЭФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Читать ria.ru в
КАИР, 7 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен принять участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
По словам посла, ожидается, что 2022 год будет очень насыщенным по части российско-египетских отношений.
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"В частности, Египет станет главным гостем юбилейного – 25-го – Петербургского международного экономического форума. Президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси уже подтвердил намерение посетить Россию для участия в этом мероприятии", - сообщил Борисенко.
Посол также сообщил, что в Каире должны пройти консультации министров иностранных дел и министров обороны РФ и Египта в формате "2+2".
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости сообщил, что власти города совместно с федеральными органами прорабатывают повестку ПМЭФ и план мероприятий на 15-18 июня 2022 года.
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Александр БегловАбдель Фаттах ас-СисиКаир (город)РоссияЕгипетПетербургский международный экономический форум (фонд)В мире
 
 
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