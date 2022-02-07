https://ria.ru/20220207/forum-1771503218.html

Президент Египта намерен принять участие в ПМЭФ

Президент Египта намерен принять участие в ПМЭФ - РИА Новости, 07.02.2022

Президент Египта намерен принять участие в ПМЭФ

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен принять участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:05

2022-02-07T16:05

2022-02-07T16:05

александр беглов

абдель фаттах ас-сиси

каир (город)

россия

египет

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

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КАИР, 7 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен принять участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.По словам посла, ожидается, что 2022 год будет очень насыщенным по части российско-египетских отношений."В частности, Египет станет главным гостем юбилейного – 25-го – Петербургского международного экономического форума. Президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси уже подтвердил намерение посетить Россию для участия в этом мероприятии", - сообщил Борисенко.Посол также сообщил, что в Каире должны пройти консультации министров иностранных дел и министров обороны РФ и Египта в формате "2+2".Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости сообщил, что власти города совместно с федеральными органами прорабатывают повестку ПМЭФ и план мероприятий на 15-18 июня 2022 года.

https://ria.ru/20211217/chernyshenko-1764320198.html

https://ria.ru/20211130/forum-1761486014.html

каир (город)

россия

египет

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александр беглов, абдель фаттах ас-сиси, каир (город), россия, египет, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире