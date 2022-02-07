12:21 07.02.2022 (обновлено: 15:10 07.02.2022)
Великая стена: наши фигуристы победили в командном турнире на Олимпиаде
© Иллюстрация РИА НовостиВеликая стена: наши фигуристы победили в командном турнире на Олимпиаде
© Иллюстрация РИА Новости
В то время, когда на ледовой олимпийской арене Пекина Capital Indoor Stadium, где с 4 по 7 февраля проходил командный турнир фигуристов, судьи несправедливо занижали оценки нашим спортсменам, а на трибунах некоторые команды демонстративно не аплодировали безупречному прокату Камилы Валиевой, россияне, не обращая никакого внимания на все эти козни и провокации, продолжали по ледовому кирпичику возводить свою великую российскую фигурнокатательную стену, которую в итоге ни одна из команд соперников так и не смогла преодолеть.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЧлены сборной команды России радуются победе Камилы Валиевой в одиночном катании на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Члены сборной команды России радуются победе Камилы Валиевой в одиночном катании на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Иисус Христос и фарфоровая ваза эпохи Тутберидзе
Прочный фундамент великой российской стены еще 4 февраля, в первый день соревнований, заложили наши пары Синицына — Кацалапов, Мишина — Галлямов и одиночник Марк Кондратюк, который, к слову, на этом командном и дебютном для него турнире показал абсолютно выдающиеся прокаты, как в спортивном, так и психологическом плане.
Марк, находясь в грозной компании сильнейших одиночников мира, совершенно не дрогнул и героически откатал обе свои программы. А во второй день соревнований, выступая в образе Иисуса Христа, фактически воскресил надежды России на золото (до этого дня лидировали США), став вторым в произвольных прокатах.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРоссийский спортсмен Марк Кондратюк выступает с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Российский спортсмен Марк Кондратюк выступает с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Но первые максимальные десять очков (за первое место) в копилку нашей сборной принесла бесценная "фарфоровая ваза эпохи Тутберидзе" Камила Валиева, которая откатала в воскресенье короткую программу практически на новый мировой рекорд, уступив лишь 0,27 балла своему же лучшему результату.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка Камила Валиева выступает с короткой программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Российская спортсменка Камила Валиева выступает с короткой программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
В итоге благодаря успешным выступлениям россиян в первые два дня турнира к сегодняшним решающим стартам в командных соревнованиях наша сборная подошла в качестве безоговорочного лидера, опережая своих главных конкурентов и преследователей, сборную США, на три очка.
Закрепить успех россиян и окончательно завершить строительство фигурнокатательного чуда света выпало на долю все тех же первых номеров сборной России: спортивной паре Мишина — Галлямов, Валиевой и танцорам Синициной с Кацалаповым.
Мишина и Галлямов: время остановилось
Открывали заключительный соревновательный день в олимпийском командном турнире прокаты спортивных пар.
Продолжения банкета в виде противостояния действующих чемпионов мира Анастасии Мишина — Александра Галлямова и китайцев Суй Вэньцзин — Хань Цун, скандально завершившегося победой последних в короткой программе командного турнира, в произвольной программе не случилось: хозяева Олимпиады решили заменить свою суперпару на менее именитую.
И, если честно, хорошо, что именно так и произошло. Иначе второе поражение от китайцев могло бы довольно сильно психологически ударить по уверенности нашей пары, так как сегодняшний их прокат получился крайне драматическим.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВыступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
С первых же секунд выступления россиян чувствовалось, что Александр находится далеко не в самой оптимальной физической форме: на приземлении с прыжков, даже во время исполнения более простых элементов, в его скольжении ощущались какие-то шаткость и неустойчивость.
Настя и Саша приложили просто титанические усилия, чтобы все элементы были выполнены на плюс, но на последнюю поддержку сил у них, к сожалению, уже не хвалило, и ребята шокирующе рухнули на лед буквально за пару десятков секунд до завершения своей программы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПадение Анастасии Мишиной и Александра Галлямова во время выступления с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Падение Анастасии Мишиной и Александра Галлямова во время выступления с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Смотреть на это было действительно страшно: казалось время, которое должно было идти только вперед под заключительную торжественную мелодию Свиридова, на этот раз просто остановилось.
Но даже несмотря на такую оглушительную и пугающую концовку выступления Мишиной и Галлямова, ребята все равно победили и принесли нашей сборной максимально возможное количество очков. И конечно, очень хочется надеяться, что этот инцидент в их программе не будет иметь неприятных последствий и никак не отразится на индивидуальных олимпийских стартах.
Таким образом, буквально с грохотом свалившись на первое место и тем самым, видимо, окончательно распугав всех соперников нашей сборной, Анастасия и Александр внесли огромный вклад в общую победу России, позволив ей оторваться перед выступлениями танцевальных пар на внушительные семь баллов. У России стало 55 очков, у ближайших преследователей, США и Японии, — по 48.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнастасия Мишина и Александр Галлямов фотографируются после выступления с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Анастасия Мишина и Александр Галлямов фотографируются после выступления с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Синицина и Кацалапов: увлеклись и передержали
После "валидольных" выступлений спортивных пар на лед вышли танцоры.
От нашей страны были заявлены действующие чемпионы мира Синицина и Кацалапов, которые всем своим боевым настроем демонстрировали, что их второе место в коротких программах командного турнира было нелепой, абсурдной случайностью.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
И вновь, как в случае с прокатом Мишиной и Галлямова, главным элементом-ньюсмейкером этих соревнований стала поддержка в исполнении россиян.
Виктория и Никита, как счастливые и беспечные жених и невеста в черно-белых нарядах, устроили на олимпийском катке Пекина настоящий праздник из чувственных ледовых переплетений и эмоциональных танцевальных круговоротов и настолько увлеклись друг другом, что даже не заметили, как в какой-то момент передержали по времени одну свою поддержку.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
А судьи, естественно, заметили. И с большим энтузиазмом лишили нашу пару одного балла, который в итоге стал решающим в борьбе за первое место.
Выступавшие после наших "космические чужие", американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, в своей произвольной программе, на взгляд судейской бригады, были абсолютно безошибочны и благодаря тому, что россиян лишили одного балла, вновь отпраздновали победу в танцах.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМэдисон Чок и Эван Бейтс (США) выступают с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США) выступают с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Неприятный звоночек для наших лидеров в танцах, умудрившихся проиграть сразу двум парам из США на только едва начавшейся Олимпиаде.
Но учитывая прочный запас России в командном турнире, ребятам лучше было, конечно же, допустить эти ошибки сегодня, чем потом в наиважнейших для их карьеры индивидуальных соревнованиях.
В итоге максимума в соревнованиях танцевальных пар достичь нам не удалось, но солидные общие 18 баллов Синицина и Кацалапов все-таки принесли сборной России, позволив ей с 64 очками (у США — 58, у Японии — 54) продолжить уверенно возводить в Китае свою фигурнокатательную чудо-стену и лидировать перед закрывающими турнир выступлениями женщин-одиночниц.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов после выступления на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов после выступления на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Камила Валиева: фея, сошедшая с небес
После неприятных выкрутасов спортивной удачи в прокатах наших пар выступление лучшей фигуристки планеты — россиянки Камилы Валиевой, даже несмотря на уверенное в тот момент турнирное положение российской сборной, ожидалось с каким-то захватывающим дух волнением. Вот оно, олимпийское напряжение во всей красе!
Хоть Камиле по большому счету и не с кем было сегодня соревноваться — только самой с собой, со своими нервами и вредностью олимпийских богов, от которых уже и не знаешь, чего еще ждать в следующий раз, все равно чувствовалось огромное давление, которое буквально просачивалось через телевизионный экран. Еще бы — наступил решающий момент всего олимпийского командного турнира!
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка Камила Валиева выступает с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Российская спортсменка Камила Валиева выступает с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Но "фея, спустившаяся с небес на землю", как называют теперь в Китае Валиеву, не дала усомниться в своем фигурнокатательном величии и уже в самом начале произвольной программы кинула в лицо недоброжелателям и соперникам свой судейский протокол, в котором первыми тремя элементами стояли исключительно ультра-си-прыжки: аксель в три с половиной оборота, четверной сальхов и каскад с четверным и тройным тулупом.
После такого мощнейшего старта Камиле, в принципе, можно было просто докатывать программу (не идя на еще один четверной тулуп, который закончился обидным падением, сильно расстроившим фигуристку), спокойно чеканя свои ярчайшие дорожки шагов и вращения, от вихревых потоков которых чуть не потух олимпийский огонь на главном стадионе Пекина.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка Камила Валиева выступает с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Российская спортсменка Камила Валиева выступает с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Получив за свой прокат 178,93 балла и опередив японку Каори Сакамото, занявшую второе место, на 30 (!) баллов, Камила Валиева своим золотым прокатом принесла сборной России долгожданную победу в олимпийском командном турнире, заодно упрочив свою репутацию непобедимой фигуристки планеты.
Девочка, заново переписывающая историю фигурного катания прямо на наших глазах, теперь не просто выдающаяся спортсменка, а олимпийская чемпионка, взлетевшая на такую высоту, на которой действительно обитают только феи. Браво!
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКамила Валиева выступает с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Камила Валиева выступает с произвольной программой на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Великая российская стена
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Действительно, ведь в Пекине нашей сборной удалось повторить громкий успех сочинской Олимпиады 2014 года и во второй раз в своей истории завоевать олимпийское золото в командном турнире, подтвердив статус сильнейшей команды планеты!
Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов возвели в олимпийском Китае настоящую великую российскую стену, о которую вдребезги разбились все надежды и происки фигурнокатательной НАТО.
Теперь все эти красавцы и красавицы — олимпийские чемпионы в командных соревнованиях (Никита Кацалапов уже двукратный), настоящая элита спорта и гордость страны, которой сегодня стоя рукоплещет весь мир. Без исключений.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКамила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов на церемонии награждения на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов на церемонии награждения на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине