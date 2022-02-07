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Великая стена: наши фигуристы победили в командном турнире на Олимпиаде

Великая стена: наши фигуристы победили в командном турнире на Олимпиаде - РИА Новости, 07.02.2022

Великая стена: наши фигуристы победили в командном турнире на Олимпиаде

В то время, когда на ледовой олимпийской арене Пекина Capital Indoor Stadium, где с 4 по 7 февраля проходил командный турнир фигуристов, судьи несправедливо... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:21

2022-02-07T12:21

2022-02-07T15:10

олимпиада 2022

авторы

олимпийские игры

спорт

анастасия мишина

марк кондратюк

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эван бейтс

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В то время, когда на ледовой олимпийской арене Пекина Capital Indoor Stadium, где с 4 по 7 февраля проходил командный турнир фигуристов, судьи несправедливо занижали оценки нашим спортсменам, а на трибунах некоторые команды демонстративно не аплодировали безупречному прокату Камилы Валиевой, россияне, не обращая никакого внимания на все эти козни и провокации, продолжали по ледовому кирпичику возводить свою великую российскую фигурнокатательную стену, которую в итоге ни одна из команд соперников так и не смогла преодолеть.Иисус Христос и фарфоровая ваза эпохи ТутберидзеПрочный фундамент великой российской стены еще 4 февраля, в первый день соревнований, заложили наши пары Синицына — Кацалапов, Мишина — Галлямов и одиночник Марк Кондратюк, который, к слову, на этом командном и дебютном для него турнире показал абсолютно выдающиеся прокаты, как в спортивном, так и психологическом плане.Марк, находясь в грозной компании сильнейших одиночников мира, совершенно не дрогнул и героически откатал обе свои программы. А во второй день соревнований, выступая в образе Иисуса Христа, фактически воскресил надежды России на золото (до этого дня лидировали США), став вторым в произвольных прокатах.Но первые максимальные десять очков (за первое место) в копилку нашей сборной принесла бесценная "фарфоровая ваза эпохи Тутберидзе" Камила Валиева, которая откатала в воскресенье короткую программу практически на новый мировой рекорд, уступив лишь 0,27 балла своему же лучшему результату.В итоге благодаря успешным выступлениям россиян в первые два дня турнира к сегодняшним решающим стартам в командных соревнованиях наша сборная подошла в качестве безоговорочного лидера, опережая своих главных конкурентов и преследователей, сборную США, на три очка.Закрепить успех россиян и окончательно завершить строительство фигурнокатательного чуда света выпало на долю все тех же первых номеров сборной России: спортивной паре Мишина — Галлямов, Валиевой и танцорам Синициной с Кацалаповым.Мишина и Галлямов: время остановилосьОткрывали заключительный соревновательный день в олимпийском командном турнире прокаты спортивных пар.Продолжения банкета в виде противостояния действующих чемпионов мира Анастасии Мишина — Александра Галлямова и китайцев Суй Вэньцзин — Хань Цун, скандально завершившегося победой последних в короткой программе командного турнира, в произвольной программе не случилось: хозяева Олимпиады решили заменить свою суперпару на менее именитую.И, если честно, хорошо, что именно так и произошло. Иначе второе поражение от китайцев могло бы довольно сильно психологически ударить по уверенности нашей пары, так как сегодняшний их прокат получился крайне драматическим.С первых же секунд выступления россиян чувствовалось, что Александр находится далеко не в самой оптимальной физической форме: на приземлении с прыжков, даже во время исполнения более простых элементов, в его скольжении ощущались какие-то шаткость и неустойчивость.Настя и Саша приложили просто титанические усилия, чтобы все элементы были выполнены на плюс, но на последнюю поддержку сил у них, к сожалению, уже не хвалило, и ребята шокирующе рухнули на лед буквально за пару десятков секунд до завершения своей программы.Смотреть на это было действительно страшно: казалось время, которое должно было идти только вперед под заключительную торжественную мелодию Свиридова, на этот раз просто остановилось.Но даже несмотря на такую оглушительную и пугающую концовку выступления Мишиной и Галлямова, ребята все равно победили и принесли нашей сборной максимально возможное количество очков. И конечно, очень хочется надеяться, что этот инцидент в их программе не будет иметь неприятных последствий и никак не отразится на индивидуальных олимпийских стартах.Таким образом, буквально с грохотом свалившись на первое место и тем самым, видимо, окончательно распугав всех соперников нашей сборной, Анастасия и Александр внесли огромный вклад в общую победу России, позволив ей оторваться перед выступлениями танцевальных пар на внушительные семь баллов. У России стало 55 очков, у ближайших преследователей, США и Японии, — по 48.Синицина и Кацалапов: увлеклись и передержалиПосле "валидольных" выступлений спортивных пар на лед вышли танцоры.От нашей страны были заявлены действующие чемпионы мира Синицина и Кацалапов, которые всем своим боевым настроем демонстрировали, что их второе место в коротких программах командного турнира было нелепой, абсурдной случайностью.И вновь, как в случае с прокатом Мишиной и Галлямова, главным элементом-ньюсмейкером этих соревнований стала поддержка в исполнении россиян.Виктория и Никита, как счастливые и беспечные жених и невеста в черно-белых нарядах, устроили на олимпийском катке Пекина настоящий праздник из чувственных ледовых переплетений и эмоциональных танцевальных круговоротов и настолько увлеклись друг другом, что даже не заметили, как в какой-то момент передержали по времени одну свою поддержку.А судьи, естественно, заметили. И с большим энтузиазмом лишили нашу пару одного балла, который в итоге стал решающим в борьбе за первое место.Выступавшие после наших "космические чужие", американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, в своей произвольной программе, на взгляд судейской бригады, были абсолютно безошибочны и благодаря тому, что россиян лишили одного балла, вновь отпраздновали победу в танцах.Неприятный звоночек для наших лидеров в танцах, умудрившихся проиграть сразу двум парам из США на только едва начавшейся Олимпиаде.Но учитывая прочный запас России в командном турнире, ребятам лучше было, конечно же, допустить эти ошибки сегодня, чем потом в наиважнейших для их карьеры индивидуальных соревнованиях.В итоге максимума в соревнованиях танцевальных пар достичь нам не удалось, но солидные общие 18 баллов Синицина и Кацалапов все-таки принесли сборной России, позволив ей с 64 очками (у США — 58, у Японии — 54) продолжить уверенно возводить в Китае свою фигурнокатательную чудо-стену и лидировать перед закрывающими турнир выступлениями женщин-одиночниц.Камила Валиева: фея, сошедшая с небесПосле неприятных выкрутасов спортивной удачи в прокатах наших пар выступление лучшей фигуристки планеты — россиянки Камилы Валиевой, даже несмотря на уверенное в тот момент турнирное положение российской сборной, ожидалось с каким-то захватывающим дух волнением. Вот оно, олимпийское напряжение во всей красе!Хоть Камиле по большому счету и не с кем было сегодня соревноваться — только самой с собой, со своими нервами и вредностью олимпийских богов, от которых уже и не знаешь, чего еще ждать в следующий раз, все равно чувствовалось огромное давление, которое буквально просачивалось через телевизионный экран. Еще бы — наступил решающий момент всего олимпийского командного турнира!Но "фея, спустившаяся с небес на землю", как называют теперь в Китае Валиеву, не дала усомниться в своем фигурнокатательном величии и уже в самом начале произвольной программы кинула в лицо недоброжелателям и соперникам свой судейский протокол, в котором первыми тремя элементами стояли исключительно ультра-си-прыжки: аксель в три с половиной оборота, четверной сальхов и каскад с четверным и тройным тулупом.После такого мощнейшего старта Камиле, в принципе, можно было просто докатывать программу (не идя на еще один четверной тулуп, который закончился обидным падением, сильно расстроившим фигуристку), спокойно чеканя свои ярчайшие дорожки шагов и вращения, от вихревых потоков которых чуть не потух олимпийский огонь на главном стадионе Пекина.Получив за свой прокат 178,93 балла и опередив японку Каори Сакамото, занявшую второе место, на 30 (!) баллов, Камила Валиева своим золотым прокатом принесла сборной России долгожданную победу в олимпийском командном турнире, заодно упрочив свою репутацию непобедимой фигуристки планеты.Девочка, заново переписывающая историю фигурного катания прямо на наших глазах, теперь не просто выдающаяся спортсменка, а олимпийская чемпионка, взлетевшая на такую высоту, на которой действительно обитают только феи. Браво!Великая российская стенаКак говорит главный амбассадор русского языка в фигурном катании Алина Загитова: пришло время радостно "эмоционировать"!Действительно, ведь в Пекине нашей сборной удалось повторить громкий успех сочинской Олимпиады 2014 года и во второй раз в своей истории завоевать олимпийское золото в командном турнире, подтвердив статус сильнейшей команды планеты!Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов возвели в олимпийском Китае настоящую великую российскую стену, о которую вдребезги разбились все надежды и происки фигурнокатательной НАТО.Теперь все эти красавцы и красавицы — олимпийские чемпионы в командных соревнованиях (Никита Кацалапов уже двукратный), настоящая элита спорта и гордость страны, которой сегодня стоя рукоплещет весь мир. Без исключений.

https://rsport.ria.ru/20220206/kondratyuk-1771307396.html

https://rsport.ria.ru/20220204/mishina-1771017802.html

https://rsport.ria.ru/20220207/zoloto-1771387348.html

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авторы, олимпийские игры, спорт, анастасия мишина, марк кондратюк, россия, эван бейтс, сша, япония, фигурное катание