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Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции 2023 года от "Альянса народа"
Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции 2023 года от "Альянса народа" - РИА Новости, 07.02.2022
Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции 2023 года от "Альянса народа"
Нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году, заявил глава входящей в альянс Партии... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:39
2022-02-07T09:44
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году, заявил глава входящей в альянс Партии Национального движения Девлет Бахчели.Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия национального движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа"."Наш кандидат в президенты ясен, это Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что господин Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года, и "Альянс народа" также одержит новую победу", - приводит слова Бахчели газета Star.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция
09:39 07.02.2022 (обновлено: 09:44 07.02.2022)
 
Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции 2023 года от "Альянса народа"

Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в Турции 2023 года

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году, заявил глава входящей в альянс Партии Национального движения Девлет Бахчели.
Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия национального движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа".
"Наш кандидат в президенты ясен, это Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что господин Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года, и "Альянс народа" также одержит новую победу", - приводит слова Бахчели газета Star.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 13:17Распространение коронавируса
Заразившийся "омикроном" Эрдоган рассказал о самочувствии
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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