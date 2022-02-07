https://ria.ru/20220207/erdogan-1771409462.html
Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции 2023 года от "Альянса народа"
Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции 2023 года от "Альянса народа" - РИА Новости, 07.02.2022
Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции 2023 года от "Альянса народа"
Нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году, заявил глава входящей в альянс Партии... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:39
2022-02-07T09:39
2022-02-07T09:44
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году, заявил глава входящей в альянс Партии Национального движения Девлет Бахчели.Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия национального движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа"."Наш кандидат в президенты ясен, это Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что господин Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года, и "Альянс народа" также одержит новую победу", - приводит слова Бахчели газета Star.
https://ria.ru/20220206/erdogan-1771322100.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция
09:39 07.02.2022 (обновлено: 09:44 07.02.2022)
Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции 2023 года от "Альянса народа"
Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в Турции 2023 года