https://ria.ru/20220207/erdogan-1771409462.html

Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции 2023 года от "Альянса народа"

Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции 2023 года от "Альянса народа" - РИА Новости, 07.02.2022

Эрдоган станет кандидатом в президенты Турции 2023 года от "Альянса народа"

Нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году, заявил глава входящей в альянс Партии... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:39

2022-02-07T09:39

2022-02-07T09:44

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году, заявил глава входящей в альянс Партии Национального движения Девлет Бахчели.Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия национального движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа"."Наш кандидат в президенты ясен, это Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что господин Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года, и "Альянс народа" также одержит новую победу", - приводит слова Бахчели газета Star.

https://ria.ru/20220206/erdogan-1771322100.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция