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Посол призвал отменить оружейное эмбарго против ЦАР
Посол призвал отменить оружейное эмбарго против ЦАР - РИА Новости, 07.02.2022
Посол призвал отменить оружейное эмбарго против ЦАР
Оружейное эмбарго в отношении ЦАР должно быть отменено, так как сейчас у бандитов в стране вооружения больше, чем у правительства, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:10
2022-02-07T10:14
в мире
сша
россия
совет безопасности оон
франция
цар
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Оружейное эмбарго в отношении ЦАР должно быть отменено, так как сейчас у бандитов в стране вооружения больше, чем у правительства, заявил в интервью РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза."Да, (оружейное эмбарго) ещё так и остается, потому что, вы знаете, против нас такие страны, как Франция, Америка и так далее. Они очень сильно влияют на Совет безопасности (ООН – ред.), поэтому ещё продвигают вот это эмбарго. А на самом деле должны это эмбарго убрать уже давно, потому что нет смысла эмбарго поставить на ЦАР и оставить эти военные группировки", - сказал посол ЦАР.По его словам, боевики покупают оружие за границей: добывают алмазы, золото, убивают слонов, продают за границу и покупают там оружие, и в результате у них больше оружия, чем у войск ЦАР.Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов в интервью РИА Новости рассказал, что оружейное эмбарго, введенное в отношении ЦАР в 2013 году, когда страна была погружена в гражданскую войну, мешает восстановлению мирной жизни в стране.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, сша, россия, совет безопасности оон, франция, цар
09:10 07.02.2022 (обновлено: 10:14 07.02.2022)
 
Посол призвал отменить оружейное эмбарго против ЦАР

Посол Леон Додону-Пунагаза призвал отменить оружейное эмбарго против ЦАР

© Фото : Минобороны РФ/Timofeev VladislavПосол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev Vladislav
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Оружейное эмбарго в отношении ЦАР должно быть отменено, так как сейчас у бандитов в стране вооружения больше, чем у правительства, заявил в интервью РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.
"Да, (оружейное эмбарго) ещё так и остается, потому что, вы знаете, против нас такие страны, как Франция, Америка и так далее. Они очень сильно влияют на Совет безопасности (ООН – ред.), поэтому ещё продвигают вот это эмбарго. А на самом деле должны это эмбарго убрать уже давно, потому что нет смысла эмбарго поставить на ЦАР и оставить эти военные группировки", - сказал посол ЦАР.
По его словам, боевики покупают оружие за границей: добывают алмазы, золото, убивают слонов, продают за границу и покупают там оружие, и в результате у них больше оружия, чем у войск ЦАР.
Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов в интервью РИА Новости рассказал, что оружейное эмбарго, введенное в отношении ЦАР в 2013 году, когда страна была погружена в гражданскую войну, мешает восстановлению мирной жизни в стране.
Читайте полный текст интервью >>
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