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В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк
В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк - РИА Новости, 07.02.2022
В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк
Самый большой в Европе электробусный парк откроется в Новой Москве этой весной, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:20
2022-02-07T10:32
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Самый большой в Европе электробусный парк откроется в Новой Москве этой весной, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В Новой Москве появится самый большой в Европе электробусный парк. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев, наверное, уже весной, он будет готов, и строители передадут его нам в ежедневную эксплуатацию", - сказал Ликсутов.Ранее Ликсутов заявил в интервью РИА Новости, что Москва закупит в этом году около 450-500 новых электробусов.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что московские власти планируют отказаться от автобусов на дизельном топливе, со временем их вытеснят электробусы. Первые электробусы появились в Москве в сентябре 2018 года. Юбилейный 1000-й электробус вышел на улицы столицы в декабре прошлого года.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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москва, максим ликсутов
10:20 07.02.2022 (обновлено: 10:32 07.02.2022)
 
В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк

В Новой Москве весной откроется самый большой в Европе электробусный парк

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭлектробус в Москве
Электробус в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Электробус в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Самый большой в Европе электробусный парк откроется в Новой Москве этой весной, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"В Новой Москве появится самый большой в Европе электробусный парк. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев, наверное, уже весной, он будет готов, и строители передадут его нам в ежедневную эксплуатацию", - сказал Ликсутов.
Ранее Ликсутов заявил в интервью РИА Новости, что Москва закупит в этом году около 450-500 новых электробусов.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что московские власти планируют отказаться от автобусов на дизельном топливе, со временем их вытеснят электробусы. Первые электробусы появились в Москве в сентябре 2018 года. Юбилейный 1000-й электробус вышел на улицы столицы в декабре прошлого года.
Читайте полный текст интервью >>>
600-й по счету электробус, поступивший в парк общественного транспорта Москвы - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября 2021, 11:41
Путин рассказал о важности развития электробусов в Москве
 
МоскваМаксим Ликсутов
 
 
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