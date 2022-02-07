https://ria.ru/20220207/elektrobus-1771417314.html
В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк
В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк - РИА Новости, 07.02.2022
В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк
Самый большой в Европе электробусный парк откроется в Новой Москве этой весной, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:20
2022-02-07T10:20
2022-02-07T10:32
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Самый большой в Европе электробусный парк откроется в Новой Москве этой весной, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В Новой Москве появится самый большой в Европе электробусный парк. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев, наверное, уже весной, он будет готов, и строители передадут его нам в ежедневную эксплуатацию", - сказал Ликсутов.Ранее Ликсутов заявил в интервью РИА Новости, что Москва закупит в этом году около 450-500 новых электробусов.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что московские власти планируют отказаться от автобусов на дизельном топливе, со временем их вытеснят электробусы. Первые электробусы появились в Москве в сентябре 2018 года. Юбилейный 1000-й электробус вышел на улицы столицы в декабре прошлого года.Читайте полный текст интервью >>>
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москва, максим ликсутов
10:20 07.02.2022 (обновлено: 10:32 07.02.2022)
В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк
В Новой Москве весной откроется самый большой в Европе электробусный парк