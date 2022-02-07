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В ростовском селе установили экран с Вечным огнем на деньги местных жителей
В ростовском селе установили экран с Вечным огнем на деньги местных жителей - РИА Новости, 07.02.2022
В ростовском селе установили экран с Вечным огнем на деньги местных жителей
Светодиодный экран с изображением Вечного огня установили в селе Приморка Ростовской области на деньги и по инициативе местных жителей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:06
2022-02-07T10:06
2022-02-07T10:06
общество
ростовская область
великая отечественная война (1941-1945)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Светодиодный экран с изображением Вечного огня установили в селе Приморка Ростовской области на деньги и по инициативе местных жителей, сообщила РИА Новости глава Приморского сельского поселения Ирина Зимовец.Ранее в соцсетях появились фото и видео мемориала участникам Великой Отечественной войны в селе Приморка, возле которого установлен экран с Вечным огнем.По информации Зимовец, в 2020 году за счет средств бюджета и местных жителей был проведен ремонт памятника. При этом образовался излишек средств, который по закону вернуть уже было невозможно. По инициативе местных жителей было решено установить возле мемориала LED-экран с изображением Вечного огня."У нас были сходы граждан, собрание депутатов. Мы приняли, что эта панель будет красиво и эстетично смотреться… Это не самодурство чье-то, тем более, что это деньги жителей", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что экран обошелся в 80 тысяч рублей, он был установлен к 9 мая 2021 года."Всем очень понравилось, столько отзывов было положительных", - отметила Зимовец. Она подчеркнула, что настоящего Вечного огня в селе никогда не было, и вопрос о его установке не обсуждался. "Ни разу не видела, чтобы в маленьких сельских поселениях горел хоть какой-то Вечный огонь… У нас он очень красивый, памятник преобразился и выглядит достойно", - добавила она.
https://ria.ru/20220123/ogon-1769126947.html
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общество, ростовская область, великая отечественная война (1941-1945)
В ростовском селе установили экран с Вечным огнем на деньги местных жителей
В ростовском селе установили экран с изображением Вечного огня на деньги местных жителей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Светодиодный экран с изображением Вечного огня установили в селе Приморка Ростовской области на деньги и по инициативе местных жителей, сообщила РИА Новости глава Приморского сельского поселения Ирина Зимовец.
Ранее в соцсетях появились фото и видео мемориала участникам Великой Отечественной войны
в селе Приморка, возле которого установлен экран с Вечным огнем.
По информации Зимовец, в 2020 году за счет средств бюджета и местных жителей был проведен ремонт памятника. При этом образовался излишек средств, который по закону вернуть уже было невозможно. По инициативе местных жителей было решено установить возле мемориала LED-экран с изображением Вечного огня.
"У нас были сходы граждан, собрание депутатов. Мы приняли, что эта панель будет красиво и эстетично смотреться… Это не самодурство чье-то, тем более, что это деньги жителей", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что экран обошелся в 80 тысяч рублей, он был установлен к 9 мая 2021 года.
"Всем очень понравилось, столько отзывов было положительных", - отметила Зимовец. Она подчеркнула, что настоящего Вечного огня в селе никогда не было, и вопрос о его установке не обсуждался. "Ни разу не видела, чтобы в маленьких сельских поселениях горел хоть какой-то Вечный огонь… У нас он очень красивый, памятник преобразился и выглядит достойно", - добавила она.