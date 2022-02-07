09:21 07.02.2022 (обновлено: 10:32 07.02.2022)
Ликсутов рассказал, как изменилась ситуация на дорогах после запуска БКЛ
Заммэра Москвы Ликсутов: загруженность дорог в районах запуска БКЛ снизилась на 5-15%
Открытие новых станций большого кольца метро Москвы (БКЛ)
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Загруженность дорог в районах запуска Большой кольцевой линии метро Москвы снизилась на 5-15%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Да, и те станции, которые уже введены, существенным образом отразились на загрузке Сокольнической линии, и ряда других линий метро. И что важно, еще и на прилегающую улично-дорожную сеть. Мы уже видим, что на Аминьевском шоссе количество автомобилей снизилось почти на 5–6%, на улице Каховка — около 15%", - сказал Ликсутов.
По его словам, если на столичных дорогах станет всего на 400 тысяч машин меньше каждый день, то загруженность дорог в Москве будет составлять лишь 5-6 баллов.
"Если водители и пассажиры этих легковых машин поедут на метро, то на каждой станции добавится всего несколько десятков новых пассажиров в час. У всех поездов и линий ещё большой запас провозной способности — с 2010 года в Москве открыты 160 станций метрополитена, МЦК и МЦД", - добавил заммэра.
8 декабря 2021, 12:43Новыми станциями БКЛ в первый вечер воспользовались 53 тысячи пассажиров
БКЛ метро Москвы начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. В декабре 2021 года были открыты сразу 10 станций БКЛ, старт запуску дали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Всего в 2021 году открылось 12 станций подземки. Полностью запустить движение по всему кольцу должны к 2023 году.